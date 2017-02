Hasta Biri Biri quiere mediar

Biris Norte tiene su origen en 1975, cuando se fundó la Peña Biri Biri en honor a Alhaji Momodo Nije, el mítico jugador gambiano. En 1985 unos jóvenes fundaron la Brigada Norte Biri Biri, ya con entidad jurídica, que se disolvió cuando la Policía acusó al grupo de actos violentos de otros jóvenes amparados en su nombre. Luego nació Biris Norte y ahora en el seno del sevillismo y del club hay preocupación por el mandato gubernamental de prohibir la iconografía Biri, un símbolo para generaciones de sevillistas. Los miembros del grupo han cesado en su animación y las diferentes partes buscan un encuentro. Incluso Biri Biri se ha ofrecido para mediar.

"No sabía nada de este problema", confiesa desde Gambia Biri Biri. "Quiero ir a España, a Sevilla, para hablar allí de esto. A ver si hablo con Pablo Blanco y voy para allá. Lo mejor es que yo vaya y hable con los directivos de la peña y con el club", asume el legendario futbolista, primer jugador de Gambia que jugó en Europa, el primero de raza negra en el Sevilla, en el que jugó entre 1973 y 1978. "No sabía nada, debo ir para arreglarlo todo", insiste.

En 1988 ya se disolvió la Brigada Norte Biri Biri al ser acusada de actos violentos

Javier Alés Sioli (Sevilla, 02-12-1960) vive en Nervión y está hecho al sonido del Sánchez-Pizjuán. "Llevo 30 años de socio, y bajo al campo cuando suena el pitido del árbitro. Vivo en la esquina de Eduardo Dato y cuando escucho el himno les digo a mi mujer y a mis cuatro hijas: 'Vamos para el fútbol". Javier Alés es el presidente del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, dirige el Máster de Mediación en la Universidad de Loyola en Andalucía y se ha ofrecido para mediar entre el club y los Biris y solventar un problema que llega desde el Ministerio del Interior. "Quien quiere puede. Lo primero es reunir a cada parte independientemente, para ver sus necesidades, sus posiciones. Cada uno por separado para que se sientan cómodos. Posteriormente, con esa carta de peticiones, el mediador cruza las peticiones, a ver cuáles pueden coincidir y cuáles son divergentes e imposibles de casar. Y a partir de ahí se trata de ralizar una estrategia para ir avanzando en pequeños acuerdos hasta a medio plazo conseguir la paz social. En este tema se tendría que hacer así", explica el mediador profesional.

"La mediación no es una varita mágica, sino un modelo de trabajo, y las conversaciones van a durar en el tiempo -explica Javier Alés-. Lo más inmediato y lo que nos une a todos, a los Biris, a la directiva, a los aficionados, es el escudo, y lo que más nos duele es la pérdida de puntos, de ahí que lo primero es animar al equipo. Por eso es clave que haya unas conversaciones avanzadas antes del próximo partido en casa y que en ese partido con el Eibar, animar y que el equipo se sienta arropado. Y a partir de ahí ir creciendo, llevar de una forma confidencial los acuerdos, lo que se pacte, de una forma más interna. Yo he tenido contactos extraoficiales con cada una de las partes, tras el ofrecimiento desde una perspectiva personal. Y, obviando los nombres por confidencialidad, me he encontrado con buena acogida. Pero esto no es tan sencillo, hay que ir paso a paso".

¿Están muy alejadas las posturas? "La punta del iceberg son los comunicados últimos. Pero nadie del club les ha explicado a los Biris su problema, ni nadie de los Biris al club su situación. No es lo mismo ver un comunicado en prensa que hablarlo antes y luego anunciarlo en la prensa. Ha habido falta de comunicación, y eso es lo primero que hay que abrir".

Hay muchos sevillistas vinculados al espíritu Biri que piden un arreglo. Uno de ellos es Antonio Ramiro Pérez (Sevilla, 02-02-1978), Antoñito en la memoria colectiva del sevillismo. "Yo estuve en los Biris desde los 15 a los 18 ó 19 años. Ahora el grupo es mucho más grande y tiene muchos más socios. Es una grada que transmite, cuando aprieta ese Gol Norte todos sabemos lo que significa, contagia mucho, es una de las gradas más importantes en animación de España y de Europa. Aquí el que pierde es el Sevilla. Pero creo que hay que hacer autocrítica. No todos son violentos, como quieren vender desde fuera. Y hay que llegar a un entendimiento, piden que entre su bandera porque es su seña de identidad. El nombre Biri, como dijo Pepe Castro, lo hemos llevado por todos lados como afición y como forma de animar. Que nos quieran vender que el nombre Biri, que viene de un ex jugador, sea violento... con eso no puedo estar de acuerdo".

La opinión del mediador profesional es que "debe haber una condena conjunta de la violencia, y también una limpieza de imagen hacia el exterior. Porque la percepción del problema desde fuera es muy distinta. Y el tema de la pancarta no puede ser una obcecación. Hay que llevar el debate a un espacio distinto. Quizá haya que llevarlo al espíritu de Biri Biri, que está en el origen de los Biris, ¿podemos volver a Biri Biri?", sugiere.

Aun así, "el club debe ser firme y defender al Sevilla", opina Antoñito. "Seguro que Pepe Castro también va a luchar contra el agravio comparativo. Por ahí hay banderas mucho peores que la de los Biris, que deben intentar que no se los vincule con el acto violento que ha dado esta situación", añade.

Juan Carlos Gómez Rodríguez (Sevilla, 09-12-1964) fundó con el recordado Salvi de Torres y Pepe Ojeda la Brigada Norte Biri Biri, disuelta en 1988. "El problema es delicado, pero sólo tiene una solución: arreglarse. El club ha defendido, me consta, a los Biris en altas instancias de Madrid. Y puedo asegurar que la actual cúpula de Biris Norte tiene ya una edad, son padres... y ha evitado un montón de follones, insultos y peleas. El problema de Biris es de la sociedad. Un niño de 18 años problemático en casa, ¿en el fútbol se va a convertir en un monaguillo de la Soledad de San Lorenzo? Hay que airear menos el conflicto y que las partes se sienten y lo arreglen en la penumbra". En ello andan.