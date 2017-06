Calma ante la presión

El Sevilla supo aguantar la presión enorme de la AFA y del lógico deseo de Jorge Sampaoli de entrenar a la selección argentina y va a aguantar igualmente la presión que está trasladando, incluso con declaraciones a la opinión pública, Eduardo Berizzo. Parece que tras la partida de naipes con los directivos del fútbol argentino, que sacó con nota José Castro al lograr no rebajar ni un euro el precio de la cláusula de rescisión pese a los constantes mensajes, a los oportunistas recursos a su relación de amistad con Daniel Angelici para intentar ablandar la postura nervionense, llega una nueva partida que jugar con calma, ahora con Berizzo y su representante. Pero el Sevilla tiene claros sus parámetros.

La realidad es que esa calma del Sevilla contrasta con la salida de tono del representante de Berizzo, algo inusual en los periodos de negociación. Y lo cierto es que ahora mismo hay distancia y frialdad entre las partes. Con todo, y pese a la amenaza pública de su agente de romper la negociación y aceptar esa otra oferta que dice tener, el técnico argentino sigue siendo el mejor colocado para tomar el relevo de Sampaoli en el banquillo sevillista. Otra cosa es que sea algo más que una postura negociadora dura y quiera romper de verdad..., pero parece más bien un simple movimiento táctico.

Laureano Morillo confirmó en unas escuetas y concisas declaraciones a la agencia Efe lo que era vox populi, que el Sevilla está negociando la incorporación de su representado, el ex técnico del Celta. Frases como "las posturas están hoy muy lejanas" o "tenemos otras alternativas" contrastaban con la intención de seguir "arrimándonos". "La oferta del Sevilla está muy por debajo incluso de la que el Celta nos hizo para renovar -concretamente, y según trascendió desde Vigo, de unos cuatro millones brutos anuales-. Seguiremos por nuestra parte con la intención de arrimarnos, pero, sinceramente, hoy estamos muy lejos y tenemos otras alternativas", dijo Morillo. Claramente es un mensaje dentro de una negociación, para intentar apretar al Sevilla para que suba su oferta, que podría doblar el caché que tenía Berizzo en el Celta antes de esa oferta de renovación que rechazó. El agente de Berizzo insistió en que "la cuestión es respetar" a su representado "como el gran entrenador que es, igualando si es posible lo que estaba cobrando la temporada pasada su compatriota Jorge Sampaoli".

En el Sevilla no han sentado ni bien ni mal estas declaraciones, pese a que no son habituales en plena negociación. Y también tiene otra alternativas y los nombres de Mauricio Pellegrino y Javi Gracia siguen ahí... La cúpula dirigente del club tiene las ideas muy claras respecto a los parámetros fijados en su presupuesto para cada cargo deportivo. Y, si por un lado es lógica la petición de Berizzo, también es lógico que haya partido de una oferta que doblaba lo que cobraba por un entrenador que no ha ganado ningún título internacional, aunque sí ganó el Torneo Clausura y la Supercopa de Chile con el O'Higgins en 2013, todo un logro. Además, ha demostrado su valía en el Celta con tres semifinales de Copa y Liga Europa en dos años. Sampaoli, en cambio, llegó avalado por la Copa Libertadores del Universidad de Chile y la Copa América que logró con la selección chilena, además de los títulos nacionales con la U, el último de ellos, en 2012, precisamente ante el O'Higgins de Berizzo tras una ida y vuelta definida con emoción por penaltis.