Cardona desecha al Pachuca y se despide del Monterrey

Edwin Cardona continúa siendo vinculado al Sevilla desde distintas fuentes, a un lado y otro del Atlántico. Aún no se sabe bien cuál será su destino, pero el futbolista se desvinculará del que ha sido su equipo en las dos últimas temporadas, no irá cedido al Pachuca y es muy probable que dé el salto al fútbol europeo. No va a seguir en México y desde la perspectiva del Sevilla está en el contexto ideal para intentar su contratación, para lo que deberá ponerse de acuerdo con el Monterrey, con el que tiene contrato hasta 2020.

El internacional colombiano ha tenido problemas con su entrenador, el argentino Antonio Mohamed, hasta el punto de que éstetuvo que aclarar públicamente que no tiene nada personal contra él cuando dejó de alinearlo en los últimos nueve partidos del Clausura. Esta situación incluso llevó a que el Pachuca anunciara oficialmente su contratación como cedido. El jugador tuvo que terciar y pedir públicamente que no continuarán hablando de eso. "Hay un interés, pero no voy para allá, que la gente deje de poner cosas que no son", dijo en Radio Caracol, donde aclaró que él y su familia tienen "otras prioridades". Esto casi coincide con su despedida del Monterrey en las redes sociales. "Gracias Monterrey por todo, los llevo en el corazón", escribió, mientras que incluso podría haber una reunión esta semana entre alguna persona de su entorno y Óscar Arias, según publica Estadio Deportivo. La llegada de Berizzo debe aclarar muchos extremos de la planificación, y entre éstos está el retomado interés en Cardona, un jugador al que el Sevilla ya tentó el verano pasado.