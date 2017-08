Esclavo de sus propias vigilancias

Más allá del fogonazo de calidad que decidió el partido, la aparición de la Virgen en medio del desierto, el Sevilla dibujó en Getafe muchos de los problemas que puede encontrarse esta temporada con el modelo de juego que persigue y pretende implantar Berizzo y han decidido que se instaure en esta plantilla galáctica en fichas y en calidad futbolística. Preso de un sistema de vigilancias al que lo aboca su propio modelo defensivo, el equipo nervionense no supo proyectarse en ataque porque anda demasiado condicionado, incluso en sus posesiones, por esa obsesión por fijar los pares para organizar el repliegue en esos segundos decisivos que pueden determinar para bien o para mal las transiciones.

El resultado fue un Sevilla echado atrás, con Ben Yedder primero y Muriel después como un islote y no sólo los dos centrocampistas de movilidad del triángulo (ayer Krohn-Dehli y Ganso) con miedo a tirar un desmarque, sino también los extremos más preocupados por estar cerca de éstos. Jesús Navas y Nolito tenían la misión de no separarse demasiado del danés y del brasileño, incluso cuando las posesiones eran del Sevilla y tocaba crear. De esta forma, no hubo jamás, pero jamás de los jamases, un desmarque de ruptura. Y para dato, uno muy clarividente, que Mercado fuera siempre el que doblara a Jesús Navas por dentro. El mundo al revés: un campeón del mundo con 4 millones de ficha al año dejándole el pasillo a un central de cintura rígida. Parece raro, ¿verdad? Pues así ganó el Sevilla en Getafe, con una internada del argentino y una sutileza de Ganso, el jugador probablemente más perdido en el sistema de Berizzo que, curiosamente, cambió al perfil derecho cuando entró Sarabia.

Defensa

Los problemas no derivan de la defensa, sino de la descoordinación que el sistema de fijación de pares a veces provoca. Si ante el Basaksehir ya costó algún gol ese no saber de quién es quién, en Getafe las atolondradas misiones de apagafuegos de Pizarro derivaron en un par de rivales solos delante de Sergio Rico. Particularmente los medios que acompañan al que llaman el Conde -la costumbre pasada de moda de los argentinos de colgarles cartelitos a los futbolistas- no pierden de vista a sus pares ni cuando su propio equipo está saliendo. Ello provoca a veces un desatino que llega a la descoordinación en esos segundos en los que se arman las transiciones.

Hubo una mejoría en los últimos metros cuando Kjaer se cambió al perfil derecho. Ahí el danés ordenó mejor el cuerpo a cuerpo y tomó mejor la referencia del balón.

Arriba, la primera línea de presión era ficticia, pues Navas y Nolito no acompañaban a Ben Yedder. En realidad, estaba más atrás.

Ataque

Poca ambición y pocas líneas de pase, producto de no soltarse y vivir encorsetado por las vigilancias defensivas. Una prueba, que Ganso tuviera siempre que jugar de cara a Sergio Rico, algo que jamás hacía con Sampaoli.

Virtudes

La calidad, tarde o temprano, aparece en individualidades, aunque así es más difícil.

Talón de aquiles

Que primen las vigilancias defensias sobre las ofensivas.