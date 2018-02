'Juntos por el Sevilla', una nueva coraza

La guerra accionarial en el Sevilla está abierta ya sin caretas hace tiempo y las trincheras continúan formándose a cada bando. En medio, en la zona de nadie, hay muchos accionistas que están recibiendo ofertas de compra y para frenar la nueva campaña que, presuntamente ideada por José María del Nido y llevada a cabo por unos intermediarios, se ha estado llevando a cabo por diferentes pueblos de la campiña: Los Palacios, Utrera, Dos Hermanas, Coripe... Para contrarrestar esta acción, la reacción de un nuevo grupo de fuerza.

Juntos por el Sevilla (www.juntosporelsevilla.com)reúne a dos ex presidentes, y accionistas mayoritarios, con otro accionista de peso: Roberto Alés, Rafael Carrión y Francisco Guijarro, cuñado de José Castro. Dos de los miembros de Sevillistas de Nervión se han unido a Carrión para apoyar el statu quo que salió de la última Junta de Accionistas, en la que José Castro sacó adelante su gestión en algunos puntos tras una apretada votación y gracias a la apoyo de las acciones sindicadas por el grupo de minoritarios Accionistas Unidos.

El grupo pide que no se vendan acciones, pero se ofrece como plataforma de compra

En su primer comunicado, remitido ayer a la agencia EFE, Juntos por el Sevilla advierte que el grupo formado por Alés, Carrión y Guijarro se conformado para "hacer frente a quienes pretenden la desestabilización y la especulación", dicen, sin hacer mención alguna a Del Nido. Pero las trincheras en la guerra están claras.

La nota también realiza esta petición: "Exhortamos en primer lugar a todos los sevillistas a que no vendan sus acciones, sino que las conserven y mantengan su condición de accionistas del Sevilla FC". No obstante esta petición, el grupo de los dos presidentes que antecedieron a Del Nido más Guijarro se ofrece como una plataforma de compra de acciones para aquellos accionistas que estén en la tesitura de vender sus participaciones. Así lo añaden en el comunicado. "Sin embargo, a todos aquellos que a pesar de este ruego quieran desprenderse de esas acciones, por el motivo que consideren oportuno, se ofrecen a comprarlas al mejor precio posible, para que contribuyan a la estabilidad y al buen gobierno de la entidad, y no al contrario". El comunicado surge días después de que el club anunciase acciones legales contra quien esté usando datos del club para ofrecer la compra de acciones.