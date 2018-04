Montella: "Los titulares están cansados, necesitan descansar"

Vincenzo Montella ha manifestado en su rueda de prensa previa al partido ante el Deportivo que mañana en Riazor recurrirá a futbolistas menos habituales para dar descanso a algunos de los titulares de cara a la final del sábado con el título de Copa en juego, si bien ha advertido que el encuentro ante los gallegos tiene la misma importancia por lo que se está jugando el equipo en la Liga. El italiano ha excusado la mala racha del Sevilla en la competición liguera con la llegada en Champions a los cuartos de final. “Los que están en semifinales están a 20 puntos de la cabeza en sus campeonatos”, ha dicho.

Montella ha comenzado elogiando a sus jugadores por el final del partido ante el Villarreal. “El sábado han hecho una prueba de orgullo grande, pues no era fácil. Estoy contento por la reacción, por la muestra de fuerza en el final. Creo que desde marzo o abril es el periodo clave para todos los equipos. Cuando llegué en enero hemos seguido por una sola carretera (competición). Ahora el equipo necesita descansar un poco, es normal. Mañana estarán otros jugadores para sustituir a los que juegan siempre”.

¿Más importante la final que la cita de Riazor? “No se puede elegir una competición, hay que pelear con todos. Con el Barca es una suerte decisiva, se puede ganar o se puede perder, pero lo importante es la Liga también. Es importante el de mañana y también el del sábado”

Cambios en el once. “Necesitan descansar algunos, porque han hecho un gran esfuerzo el sábado, el miércoles y la otra semana. No porque tengamos la final. El otro día he leído unas palabras de Guardiola y es verdad. Los cuatro semifinalistas de la Champions están a 20 puntos en sus Ligas del campeonato (aunque el Bayern es ya campeón). Hemos competido en la Copa, en la Champions y hemos sufrido en la Liga. El Manchester City ha gastado 800 millones en tres años, el Sevilla un poco menos”.

Temporada entre fracaso o gloria si gana la Copa. “Es fútbol y es normal… lo sé. Tenemos que estar equilibrados para afrontar estas situaciones. Estamos en la final, peleamos en la liga y hemos hecho una gran Champions, conmigo y sin mí”

Rumores sobre Lenglet. “Es un campeón en la cabeza antes que en el campo. Él puede en un futuro jugar en un equipo grande como el Barcelona, espero que algún año lo fiche, pero espero también que el Sevilla lo disfrute algunos años. No, no me molesta que lo publiquen ahora. Absolutamente no”.

Bajas en la delantera. “Lo veremos hoy. Ben Yededr es seguro que no jugará, Muriel tiene un problema en el pie, viajará con nosotros y está Carlos (Fernández), que tengo mucha confianza en él, es un delantero muy fuerte”.

La Feria. “Sólo fui el sábado por la noche un poco, había mucha gente y la gente muy cariñosa. La gente en la feria siempre está contenta”.

¿Qué nota se pondría? “No me gusta hablar de mi mismo en público. Yo analizo qué cosas puedo mejorar, pero no es fácil entrar con la liga en curso. El equipo tiene buena identidad, puede mejorar y también empeorar. ¿Un 9 en la Champions y un 4 en la Liga? Nunca he tenido un nueve en la escuela. Lo hemos dicho, en la Liga hemos podido mejorar, pero no es fácil estar en liga y en la Champions. La roma, el Liverpool están a 20 puntos… no somos superhéroes”

Seguir en el Sevilla. “Estoy contento aquí. Tengo contrato para el próximo año, había algunas cosas en el contrato pero no lo sé. El presidente lo sabe, pero estoy contento”.