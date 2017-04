Nasri, listo para coger el mando

No hay margen de error. El Atlético de Madrid solventó por la vía rápida su compromiso en Las Palmas y el Sevilla está obligado a ganar para seguir echándole el aliento en el cogote al equipo de Simeone, en espera de que las semifinales de la Champions condicionen la tremenda regularidad que lleva en los dos últimos meses de competición. El tercer puesto era un objetivo mayor que tuvo en su mano el equipo de Jorge Sampaoli y ahora se está viendo la dificultad intrínseca que tenía quitarle esa posición en la Liga al tercer grande de España. Pero el Sevilla también ha subido muchos enteros en este tramo decisivo y le toca dar el do de pecho en La Rosaleda este lunes de Feria. Ganar es la única vía para mantener arriba el listón y para ello Sampaoli cuenta con Nasri en perfecto estado de revista.

El francés demostró en su rato de calidad que no le han afectado sus circunstancias personales para empujar con su clase. El hecho de que regrese a Mánchester tras su cesión no impedirá que escurra el bulto en las cuatro finales que tiene por delante. Tampoco la lesión muscular que lo tuvo apartado del equipo varias citas. Ante el Celta, Sampaoli le dio continuidad al once que venció al Granada siguiendo el dictado de la lógica y, por primera vez, Nasri salió desde el banquillo. Hasta ahora, siempre que estuvo en la convocatoria había sido titular. El técnico argentino le dio los galones desde su tardía llegada, ya con la temporada empezada, y sólo las lesiones o alguna rotación obligada por la Champions lo dejó fuera de la convocatoria. Pero siempre que estuvo en ésta partió en el once desde el pitido inicial. Cabía la duda de cómo respondería la estrella francesa si se veía relegado al banquillo y la respuesta no pudo ser mejor ante el Celta. Salió para mejorar el juego ofensivo en el minuto 64 y fue fundamental para que el Sevilla lograra el triunfo, con su buena distribución, su clarividencia para buscar la mejor opción de pase y, sobre todo, ese demarraje desde la banda izquierda que concluyó con el excelente pase que Ben Yedder convirtió en el gol del triunfo.

De este modo, Nasri, que parece haber llegado al tramo decisivo en una buena forma, gracias a ese descanso obligado por su última lesión muscular, e implicado con la causa, por mucho que esté viviendo sus últimos partidos como jugador de un Sevilla que siempre ha querido liderar. Su implicación ha sido mayor de la esperada en un jugador cuyos picos bajos de rendimiento han estado más relacionados con su excesiva carga física que con su vinculación anímica al equipo que le dio la oportunidad de relanzarse en la élite.

En La Rosaleda, Sampaoli no podrá repetir por tercer partido el once titular por distintas circunstancias. La primera atiende al parte médico: Mariano es baja confirmada y Mercado, en principio, lo sustituirá en el lateral derecho; e Iborra anda tocado y podría dejarle su sitio a Nasri, a no ser que el valenciano fuerce tras sufrir un esguince leve el viernes y sea Ganso, con dos partidos seguidos después de más de tres meses sin jugar, el que le deje su sitio al galo.

Franco Vázquez es otro futbolista que puede volver al once después de varios partidos fuera precisamente por esta necesidad de rotar. De jueves a lunes apenas hay tres días de preparación y el Sevilla necesitará la mayor frescura posible para buscar el triunfo ante un Málaga que tiene este partido como el más importante hasta el final de la temporada, por la rivalidad con la que es recibido allí el Sevilla. Es una opción. Lo que es seguro, más que opcional, es que Nasri estará al mando.