Vuelta de vacaciones con el foco en N'Zonzi

La plantilla del Sevilla vuelve al trabajo hoy, 28 de diciembre, justo siete días después de su primer día de vacaciones tras la derrota en Anoeta, el miércoles 20. Los jugadores están citados en la ciudad deportiva a las siete de la tarde, para que los extranjeros tengan tiempo de viajar apurando su escueto periodo de asueto, inferior al de otros equipos. El partido de la Copa del Rey ante el Cádiz el próximo miércoles y el posterior derbi en Nervión marcarán el trabajo en los entrenamientos, con una incógnita principalísima: si Vincenzo Montella estará ya al frente del equipo. No será la única, porque hay otros focos puestos en algún jugador, como N'Zonzi.

El futbolista francés tuvo permiso del club para viajar a Londres después del último partido en casa, dado que no iba a ser convocado por Eduardo Berizzo para Anoeta tampoco. De esa forma, ya que estaba apartado de los partidos, no de los entrenamientos, el club accedió a su deseo de anticipar en un par de días las vacaciones por motivos familiares. Pero hoy debe estar ya en la ciudad deportiva como uno más, pues su ostracismo no afectaba a las sesiones de trabajo. De hecho, se estaba ejercitando como uno más con Berizzo.

La situación de N'Zonzi es uno de los asuntos que deben abordar los máximos responsables del Sevilla con el nuevo entrenador. Recientemente, un portavoz del jugador hizo un amago de acercamiento con el Sevilla, aun bajo la extraña fórmula de manifestar que "está dispuesto a regresar", como si ya hubiera abandonado su disciplina, tras la destitución de Berizzo. Pero N'Zonzi debe saldar cuentas con el club, con la dirección deportiva, a la que afeó su gestión en una dura entrevista a France Football, e incluso con sus compañeros de vestuario. No sólo fue un desencuentro entre técnico y jugador.

En estos momentos, la salida más factible sería un traspaso, si hubiera alguna oferta satisfactoria para todos. Mientras esto se resuelve de un modo u otro, Arana debe esperar para unirse al trabajo. Al ser extranjero, necesita permiso de residencia y éste debe tramitarlo una vez que sea inscrito el 1 de enero y tenga vigente su nuevo contrato laboral.