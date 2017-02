Esas brasas del incendio de París

Que el sevillismo esté preparado para otra campaña mediática con Jorge Sampaoli en el epicentro del terremoto porque no había que ser muy listo para adivinar que la sacudida que el Barcelona sufrió el martes noche en París iba a acabar teniendo su reflejo en el club que tiene en su banquillo al entrenador de moda, al elegido por LaLiga como el mejor de la competición en el mes de enero y que pasó después de que el Sevilla le ganara al Real Madrid por varias entrevistas en la capital de España en las que habló de todo.

Y poco ha tardado en empezar el maremágnum, puesto que a la profunda crisis que vive el modelo Luis Enrique en el Barcelona, más que por el por qué por el cómo cayó ante el PSG de Unai Emery, ya le sucedieron ayer las primeras informaciones colocando al preparador argentino la temporada que viene en el Camp Nou. Lo siguiente va a ser las nuevas preguntas que el técnico de Casilda va a tener que responder relacionadas con el asunto desde mañana mismo, cuando Sampaoli debe comparecer ante los medios en la previa del partido ante el Eibar.

The Thelegraf fue el primero en deslizar el nombre del actual entrenador sevillista como el mejor colocado entre las preferencias del Barcelona, mientras en la información aseguraba que la continuidad de Luis Enrique, que acaba contrato el 30 de junio, ya está absolutamente descartada. Y esta afirmación corrió ya ayer por toda Europa y parte de Sudamérica, con especial interés en Argentina y Chile, donde Sampaoli tiene su lógico predicamento. Según esta información, otras opciones para suplir a Luis Enrique pasan por Jürgen Klopp, Frank de Boer o Eduardo Berizzo. El tema es y va a ser el asunto estrella en los próximos días y -si no lo remedia un milagro en el partido de vuelta- en las próximas semanas y meses. Ernesto Valverde también aparecía ya ayer en otros medios como rival de Sampaoli, del que ya en varios diarios escritos se publicaba ayer en edición impresa que "su cláusula de rescisión es de sólo 1,5 millones de euros".

Sampaoli tiene contrato en vigor con el Sevilla y comprometida la temporada que viene, pero en esto del fútbol ya se ha visto -y en Nervión más cerca que en ningún sitio- que eso no tiene nada que ver. Sampaoli, como reconoció el propio Monchi en una entrevista a Diario de Sevilla, no dudó en plantearle al club su salida este verano durante la pretemporada en Alemania ante la seductora llamada de la selección argentina.

En la Ciudad Condal cobra fuerza el rumor de que el próximo entrenador del Barça lo elegirá Leo Messi, con quien Sampaoli ha tenido acercamientos. En este sentido, el técnico sevillista no ha dudado en contestar a preguntas sobre su deseo de poder dirigir al mejor del mundo (broma sobre Batman aparte), aunque por otro lado también ha dejado claro que tiene respeto por el Sevilla. "Quiero dirigir a Messi para verlo todos los días desde la raya. Es un sueño único ver al mejor del mundo, de cara, siempre. Es un jugador increíble, ¿a quién no le gustaría dirigirlo?", dijo recientemente en una entrevista externa, aunque también, ya en una rueda de prensa organizada por el Sevilla, se puso en su sitio. "Tengo contrato por dos años y no pienso más que en este club, estoy vinculado sólo a eso. ¿El Barcelona? Sería una falta de respeto al Sevilla hablar de otro equipo. Estoy feliz aquí con estos jugadores y esta gente. No pienso más que en el domingo ni me ilusiona algo que no sea el Sevilla".

Emery, sin quererlo, ha originado un incendio cuyas brasas pueden encender otro en Sevilla si alguien no lo sofoca a tiempo. Y el baile sólo acaba de empezar...