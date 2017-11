El cambio del "cachetazo"

La alegría inundaba la expedición sevillista en su viaje de vuelta deste tierras castellonenses. Y en todos los futbolistas, una sensación bien nítida: el equipo sevillista había sacado otra vez la cara después de recibir un duro golpe y estar casi derrotado sobre la lona.

"Otra vez nos tocó empezar perdiendo en un campo donde ellos juegan muy bien. Después de que nos dieran otro cachetazo el equipo supo responder, pero hay que trabajar para que no vuelva a pasar, porque todos los partidos no serán iguales. Aun así estamos muy contentos", comentaba Éver Banega, autor del gol de triunfo al transformar el penalti que se fabricó Mercado.

El argentino incidía en que es un error que no debe volver a cometer el Sevilla: "Habrá partidos en los que si empezamos así nos costará e incluso no podremos remontar, pero tenemos que trabajar para que esto no suceda".

Otro de los goleadores, Clement Lenglet, también coincidía en que el Sevilla debe mejorar en concentración. "Hemos superado una prueba dura y significa que queremos ganar siempre. Estaba el partido muy difícil y nos tenemos que ir muy contentos. Queremos siempre empezar fuerte y al final nos pasa algo y encajamos gol por debilidades, pero lo más importante es levantarse y ganar ante un rival como hoy nos da alegría", decía el jugador que abrió el marcador para el Sevilla. El central francés añadió que el equipo está fuerte y con muchas ganas de seguir adelante: "Hay que seguir trabajando, quedan muchos partidos y tenemos que seguir en esta línea. El equipo está muy unido, con el míster ahora más que nunca".

"Por suerte al final el resultado del partido fue bueno y nos fuimos con buenas sensaciones. Fue un partido de dos equipos que juegan muy bien y afortunadamente cayó de nuestro lado. Voltear partidos contra rivales tan duros nos sirve para darnos cuenta de que tenemos carácter y valen más que tres puntos".

Mientras, Joaquín Correa también mostraba su satisfacción por la remontada. "Nos quitamos un peso de encima por ganar fuera de casa con rivales directos aunque siempre se intenta jugar con la misma idea. Hemos encontrado hoy en la segunda parte mejores sensaciones y hemos podido aprovecharlo. Deberíamos poder jugar así siempre, no sé si hay una explicación, pero nos tenemos que quedar con el espíritu y el trabajo de la segunda mitad".