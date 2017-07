Los derbis y las visitas de Vitolo a Nervión

El Sevilla, al igual que la temporada pasada, comenzará la Liga 17-18 frente al Espanyol (aquel partido quedó 6-4) en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y su primera visita será al Coliseum Alfonso Pérez para medirse al recién ascendido Getafe. Un inicio de calendario, a priori, suave que empieza a elevar el nivel de exigencia para el cuadro de Nervión con los encuentros ante el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano (jornada 6), y otras salidas complicadas, como las de Mestalla (jornada 9), al Camp Nou para enfrentarse al Barcelona (jornada 11) y al Santiago Bernabéu (jornada 15). El último partido del curso lo disputará el cuadro blanquirrojo, en casa, frente al Alavés.

No obstante, el sorteo del calendario celebrado ayer dejó dos detalles importantes. Las dos visitas de Vitolo al feudo sevillista y los dos encuentros ante el Betis. El futbolista canario podría jugar en el que fuera su estadio las cuatro últimas temporadas tanto con la camiseta del Las Palmas (jornada 5) como con la del Atlético (jornada 25), y será entonces cuando se podrá comprobar cómo será recibido por la afición sevillista. "Entiendo que después de lo acontecido se haya generado una cierta expectación, pero a mí me es indiferente. Me preocupan sólo los equipos a los que nos tenemos que enfrentar y Vitolo ya es historia en el Sevilla", manifestó ayer, en este sentido, Óscar Arias en los medios oficiales del club sevillista.

El director deportivo del Sevilla también analizó los dos enfrentamientos ante el Betis. El primero está previsto, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, para el fin de semana del 6-7 de enero (jornada 18), coincidiendo con el día de Reyes, mientras que el segundo será en Heliópolis en la penúltima jornada de Liga. "Este tipo de partidos son siempre especiales, pero si llegan en el tramo final y hay algo en juego para alguno de los dos, tendrá algunas connotaciones especiales", indicó Arias, que por último destacó lo que verdaderamente le preocupa a día de hoy, la eliminatoria de la fase previa de la Champions: "Aquí ya sabíamos que íbamos a jugar contra todos. En el calendario de la Liga de Campeones sabremos el rival al que nos tendremos que medir para estar en la fase de grupos y eso, para mí, es lo que tiene mucha más importancia en estos momentos".