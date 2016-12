"Estoy feliz en Sevilla, sorprendido por todo"

Samir Nasri está como pez en el agua en el Sevilla. Después de una temporada condicionada por las lesiones, necesitaba reencontrarse con el fútbol y lo ha logrado en Nervión. En una entrevista a Football Club, el francés, celoso de su privacidad y hermético ante la prensa, se abre de par en par. Dice que Arsene Wenger era como un padre para él, que necesita confianza y sentirse querido, y que nunca desconecta del fútbol y ve partidos para seguir aprendiendo. Poniendo como ejemplos a Xavi, Iniesta o Pirlo, Nasri quiere seguir disfrutando en Sevilla.

"Estoy feliz en Sevilla; el fútbol es genial, buen equipo, buen entrenador, buenos jugadores, buenos aficionados… Estoy muy sorprendido por cómo es todo y ya está: Sevilla", aseguró al ser preguntado por la selección francesa: "No pienso para nada en la selección. Cuando decido algo, no vuelvo atrás. Tuve un problema con el seleccionador y no pretendo ser falso, sino honesto".

"Esta temporada lo que quiero es jugar, estar en el mejor ambiente, con la gente que me aprecia, ser quien soy y esto es lo que he encontrado en Sevilla. Por eso vine a firmar", añade. Además, desgrana cómo fue su aterrizaje en Nervión. "Hice una buena pretemporada pero necesitaba un cambio. Guardiola quería que me quedara, pero cuando en tu cabeza necesitas algo nuevo, tras cinco años que llevaba en Manchester… En mi última temporada tuve muchas lesiones y quería empezar algo nuevo, fresco. Por eso, contacté con otros clubes pero cuando oí Sevilla, sabía que necesitaba venir aquí porque si sabes algo de fútbol, sabes que el Sevilla ha devuelto a la cima a muchos jugadores, los ha devuelto a ser lo que solían ser. Luis Fabiano cuando llegó no estaba bien y se fue habiendo metido muchos goles, Kanoute, Banega, Rakitic… Hay muchos jugadores que vinieron y brillaron".

Nasri acertó. "Sabía que el Sevilla era un club perfecto para mí: un club familiar pero ambicioso, con buenos jugadores y un entrenador que venía con retos, como lo fue conseguir la Copa América con Chile". "Cuando hablé con Monchi y Rami, supe que era ideal. Le pregunté también a Jesús Navas, a Silva y a Nolito por cómo era el club, la ciudad… ¡Y todo era bueno! Había buena comida, chicas muy guapas... Hablé con Guardiola y él me contó lo gran entrenador que es Juanma Lillo. Eso era todo lo que necesitaba saber", continuó.

Y se quejó de los rumores sobre su mala vida: "Todo aquello me pareció injusto. No puedes gustarle a todo el mundo, lo sé, pero la gente habla mucho. No bebo, no me drogo. Lo que mis amigos quieran hacer es su problema, no el mío. No soy su padre, sino un jugador de fútbol. Lo que hago en mis vacaciones es lo que quiero hacer y es cosa mía, de nadie más. Durante la temporada soy muy profesional, me alimento bien y hago todo lo posible por ser el mejor. Eso es todo".