La gran comidilla de la legión francesa en el vestuario

Evidentemente, no había otro tema de conversación ayer por la mañana en el vestuario del Sevilla que no tuviese que ver con el escandaloso 4-0 que el PSG le endosó la noche anterior al Barcelona de Luis Enrique y mucho más entre el nutrido grupo de franceses que forman Rami, N'Zonzi, Ben Yedder, Lenglet y Nasri. A ellos habría que sumar a Tremoulinas, pero el lateral no está entrenando con el grupo.

El hecho de que algunos de ellos conozcan el método de trabajo de Unai Emery era un motivo más para compartir la alegría que los franceses sentían en un momento histórico para el club parisino.

"Había visto el Sevilla de Emery en Francia porque en Europa League o Champions Emery gana todos los partidos importantes. Posible es todo, pero la remontada es muy difícil. Un 4-0 es una gran diferencia", decía Lenglet, que incluso desveló que habló con jugadores que fueron protagonistas en el Parque de los Príncipes: "El PSG hizo una gran partido. Tengo compañeros de la sub 21 y me dijeron que ayer fueron imbatibles porque el equipo fue con fuerza, jugando muy bien con la pelota. Para mí es el mejor partido del PSG de la temporada".

Otro compañeros del cuerpo técnico anterior, como el preparador físico Moisés de Hoyo mandaba su felicitación vía Twitter: "Enhorabuena a @UnaiEmery_ y todo su equipo de trabajo #Carcedo @patrickloko17 #PabloVilla, por esta gran victoria".