La hora de mirar a los ojos a su destino

En plena Feria de Abril, y justo un año después de la última gran explosión de júbilo colectiva en Nervión, con motivo de la semifinal contra el Shakhtar Donetsk, el Sevilla se apresta a vivir un partido calificado como final por sus protagonistas. Tiene mucho de final el encuentro en realidad, aunque el hecho de ser una cita liguera y no una eliminatoria le dé una apariencia más rutinaria, lo que unido a las distracciones feriantes pueden restar emotividad en la grada. Sin embargo, el Sevilla de Jorge Sampaoli se juega muchísimo y bien harían todas las fuerzas vivas del club y su afición tomárselo tal y como lo han descrito técnicos, dirigentes y jugadores, como una final.

Se trata de la visita de una Real Sociedad que forma parte de ese convoy de perseguidores que han recortado distancias con el Sevilla. El equipo de Eusebio promete emociones fuertes en la noche de hoy por su gusto por el buen fútbol y su presión adelantada, un estilo y perfil de equipo que puede buscarle las cosquillas a la dubitativa defensa sevillista, que querrá resarcirse del revolcón que sufrió en Málaga.

Puede que sea el momento para que vuelva a darle firmeza a la zaga Rami, que no ha jugado desde su última lesión muscular. Quien sí regresará para reforzar el equipo en su fase ofensiva será Vitolo, tras dos semanas ausente. Su compromiso y su capacidad para percutir con potencia y tirar del equipo hacia arriba le dan sitio en el once, en el que también puede entrar Nasri. Y es muy ilustrativa la inclusión de Krohn-Dehli un año después de su lesión ante el Shakhtar Donetsk. Quizá sea un mensaje hacia el grupo, un premio a su tesón y su coraje.

Tras su extraña ausencia en Málaga por unas inesperadas molestias en el tendón de Aquiles, el francés debe volver a sacar el compromiso y la personalidad que ha mostrado a lo largo de toda la temporada, picos de rendimiento al margen. Es su penúltimo partido en Nervión y, por sí mismo, debe refrescar la memoria de los sevillistas para que guarden su mejor recuerdo posible. No puede tirar al final todo lo que ha dado durante su cesión. Es la hora de que él y todo el Sevilla miren a los ojos de su propio destino, sin miedo y con determinación.

El regreso de Vitolo y de Nasri palia la baja por sanción de un futbolista que está en un buen momento de forma, Correa, cuya ausencia se equilibra en la Real con la baja de Willian José. En cambio, Juanmi llega en un gran estado de forma. De hecho, el delantero malagueño es el segundo máximo goleador del equipo txuri urdin, y marcó el gol del triunfo ante el Granada (2-1). Formará un ataque de alto voltaje junto con Carlos Vela, un tándem que puede volver a poner en evidencia a la defensa sevillista a poco que no se ajusten bien las líneas en las transiciones ataque-defensa. Ahí debe estar bien espabilado un Sevilla que tendrá que compartir la posesión de la pelota con la Real.

El equipo de Eusebio llega incentivado con pelear por los puestos europeos, lanzado después de tres victorias consecutivas y esperanzado en que el Barcelona no dé opción en el Camp Nou al Villarreal, al que aspira a cazar en la quinta plaza, de la que está separado por dos puntos. La motivación, así pues, es máxima para los donostiarras, que además arriban a Sevilla con una buena carta de presentación, buena y temible: es el tercer conjunto de la Liga que más victorias logra como visitante, nueve concretamente, es decir, que ha ganado más que ha perdido (ocho) y no ha empatado ni una vez. La fortaleza de un Sevilla que está en la cima de la clasificación jugando en casa (13 triunfos, tres empates y una sola derrota) se pondrá a prueba ante esta fuerte escuadra que ha ido amoldando a su gusto, a su buen gusto habría que decir, Eusebio. El partido promete emociones fuertes, es una final y hay mucho en juego. No es cuestión de perdérselo, que mañana también es Feria.