La próxima entrega de 'Cuéntame' se emitirá en La 1 en dos tandas

La nueva temporada de Cuéntame cómo pasó, la decimonovena ya, llegará a La 1 fraccionada en dos tandas: una se emitirá probablemente en enero de 2018, y la segunda mitad tras el verano, a partir de septiembre. Así lo ha anunciado su protagonista, Imanol Arias, quien interpreta al padre de la familia Alcántara, en el FesTVal de Vitoria. Entre los motivos de esta decisión adoptada por TVE se encuentra el retraso en el inicio del rodaje de los nuevos episodios, que se ha retrasado al próximo 31 de octubre. En principio, la temporada 19 constará de unos 19 ó 20 capítulos.

No es la primera serie que parte por la mitad una entrega; El Ministerio del tiempo, sin ir más lejos, también de La 1, volverá pronto con la segunda parte de su tercera temporada. Imanol justifica este cambio en la forma de emisión también por la gran cantidad de producciones que TVE maneja en estos momentos.

Lo que no cambiará, según lo avanzado por uno de sus protagonistas, será el día de emisión, jueves. "Es su día natural, llevamos ahí 17 años y no tendría sentido tener que cambiarlo ahora, no creo que no vaya los jueves", ha asegurado el actor.

Arias aprovechó la ocasión además para hablar de su competidor habitual ese día de la semana, Gran Hermano. Y lo ha hecho dedicándole múltiples alabanzas: "Es un formato muy poderoso, lo hace gente muy buena, es muy potente el conjunto... Cuentan con personajes que están dispuestos a mostrarlo todo". Con todo, Imanol considera que la competencia entre ambos productos es positiva. "Somos apuestas complementarias, nos viene bien competir". A la vista está porque los dos formatos han resistido muy bien a lo largo del tiempo. Según el actor, en el caso del reality presentado por Jorge Javier Vázquez en su última temporada lo ha hecho porque "es un producto muy bueno".

El patriarca del clan Alcántara en la ficción confesó en su día que tiene una fecha ya "en la cabeza" para abandonar la serie, pese a que de momento la historia no tiene un fin escrito ya, eso sí, con TVE sólo hay firmada una temporada más allá de la actual, la vigésima. Sobre la marcha de Juan Echanove, su hermano en la serie, confesó que tiene que ser un "alivio" pese a darle la razón en todo lo manifestado por él sobre su abrupta despedida.