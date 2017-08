"No me han dado ni un poco de sitio para seguir dando motivos"

El matador de toros Pepe Moral (Los Palacios y Villafrancia, 1987), quien triunfó en la corrida de Miura en la Feria de Abril, cortando dos orejas, y que volvió a triunfar en Pamplona -plaza que dirige la Casa de la Misericorida-, dibujando el mejot toreo al natural, tan sólo ha sumado una tercera corrida en Ceret (Francia) ante miuras, en un festejo organizado por una Comisión local. El oligopolio empresarial que controla las plazas en España no le ha incluido en ninguna feria de primera categoría, pese a sus éxitos. Aunque es un torero con cartel entre los aficionados, únicamente ha sumado 31 corridas en su carrera, la mayoría de ellas, 25, en plazas de primera; de ellas, 9 en Sevilla y 7 en Madrid.

-Pepe, ¿no le sirvió triunfar con toros de Miura en la Feria de Abril?

Tal como está el toreo se necesita una empresa detrás. Está todo monopolizado. Se intercambian toreros"Si una empresa viene a apoderarme, yo me iría con ella. Lo he hablado con Enrique Peña, mi apoderado...."Después de lo de la Feria de Abril, muchos empresarios nos dieron fecha y después nos quitaron"Si en Sevilla no me niegan la Puerta del Príncipe, creo que hubieran cambiado mucho las cosas"

-Por una parte, sí: antes de Sevilla no toreaba absolutamente nada. Pero por otra únicamente me han contratado en Pamplona y en un mano a mano en Belmez con Ureña, con toros de Victorino el día 9 de septiembre por el empresario Jorge Buendía, que se ha portado muy bien. A nivel empresarial me están poniendo un poco el freno. Después de lo de la Feria de Abril, muchos empresarios nos dieron fecha y después nos quitaron.

-En Pamplona dibujó los mejores naturales de esa feria ¿Tampoco le ha servido?

-Ha sucedido como en Sevilla. Prensa y afición cantaron que toreé muy bien con la izquierda y que corté una oreja con fuerza. Pero lo conseguido en ninguna de las dos tardes ha servido para estar en Madrid, ni en Valencia en la Feria de Julio y ni siquiera en sustituciones. No me han dado ni un poco de sitio para seguir dando motivos. No pido ganaderías; sólo un hueco para expresarme y abrirme camino.

-¿Ha evitado alguna ganadería?

-Todo lo contrario. Me da igual la ganadería, porque yo no me fijo en el hierro cuando toreo, como pasó en Sevilla y Pamplona.

-Entonces, ¿qué hay que hacer para que le tengan en cuenta?

-Tal cómo está el toreo, se necesita una empresa detrás. Está todo monopolizado. Hay cambios. Yo te pongo al tuyo y tú me pones al mío. Hace unos años me decían que no me ponían en las plazas grandes porque no toreaba. Ahora, que no me pueden poner ni cortando orejas. He cortado dos orejas en Sevilla y una en Pamplona y no puedo torear. Al final habrá justicia.

-¿Todo es cuestión de apoderamiento y despachos?

-Eso es algo esencial. Hay intercambios de toreros entre las empresas. Si viene una empresa a apoderarme, yo me iría con ella. Lo he hablado con Enrique -Enrique Peña, su actual apoderado-. Lo hemos hablado varias veces. A raíz de ahí, los triunfos y todo lo demás se valora más.

-¿Los empresarios deberían de una vez por todas abrir los carteles?

-Sí. Los que son figuras del toreo están por algo. Pero hay toreros jóvenes a los que el aficionado nos vería con ilusión y sería mejor para la Fiesta.

-¿Cómo se ha visto en las tres corridas en las que ha toreado?

-En Sevilla, al primer miura le busqué las vueltas. Con el segundo fue una de las faenas más redondas de este año. Tanto con la izquierda, con la que toreé muy despacio, como con la derecha. Con el capote también estuve bien e hice quites. En Pamplona destacaría también el toreo al natural. Y en Ceret se pararon los toros.

-¿Cuáles son los próximos contratos?

-Además del mano a mano de Belmez el 9 de septiembre, las primeras corridas que tengo son el 19 en Valverde del Camino, junto a El Cid y David de Miranda y el 15 en Roa de Duero. También hay algunos festivales.

-Toreando tan poco, ¿cómo evoluciona su tauromaquia?

-Me gusta mucho el capote. He mejorado. Soy diestro y al natural he cambiado bastante, he crecido mucho y tengo regularidad con la espada; de los seis toros sólo he pinchado uno.

-¿Qué conclusiones ha sacado de lo que lleva de temporada?

-No tengo guardado rencor. No sé si el día de Sevilla, en el que tras una oreja me pidieron con fuerza las dos del otro toro y me concedieron una, hubiera cambiado todo al abrir la Puerta del Príncipe. Creo que hubieran cambiado muchas cosas en mi temporada. Pero estoy feliz. Nadie me va a quitar lo que hice. Lo que quiero es que a corto plaza cuenten conmigo.

-Su objetivo...

-Dado que desde que tomé la alternativa en 2009 sólo he toreado 31 corridas y nunca he llegado a sumar ni diez en una temporada, mi ilusión es pasar de 25 corridas en los carteles que sea y me merezca.