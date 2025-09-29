25 años de compromiso con el sector: Caja Rural del Sur y su apoyo al desarrollo rural y agroalimentario

En 2025, Caja Rural del Sur celebra un hito significativo: 25 años ofreciendo servicios especializados al sector agrario andaluz. Este aniversario no solo representa un cuarto de siglo de trayectoria, sino también la consolidación de un compromiso que forma parte del ADN de la entidad desde sus orígenes: apoyar al desarrollo económico del campo andaluz y acompañar al tejido agroalimentario en su evolución y modernización.

Como Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja Rural del Sur es una entidad financiera profundamente arraigada en Andalucía, con una sólida presencia en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz y Málaga, así como una creciente implantación en Andalucía Oriental, Madrid y Portugal. En Portugal, ha desarrollado una red de oficinas en ciudades estratégicas como Lisboa, Oporto y Faro. Esta expansión ha fortalecido los lazos comerciales hispano-lusos, potenciando la cooperación transfronteriza y facilitando el acceso a servicios financieros a empresas, cooperativas y particulares.

La evolución de la entidad es fruto de un proceso de integración y crecimiento. Constituida en 2001 mediante la unión de las Cajas Rurales de Huelva y Sevilla, amplió su influencia a Cádiz y Málaga y, en 2014, integró a la Caja Rural de Córdoba. Desde entonces, se ha consolidado como banca minorista universal, ofreciendo servicios a todos los sectores económicos, con un enfoque preferente en el sector primario.

Actualmente, más de 650.000 clientes y 153.599 socios depositan su confianza en Caja Rural del Sur, avalando un modelo de banca de proximidad basado en cercanía, solvencia, compromiso social y transformación digital.

Desde sus inicios, el sector agroalimentario ha sido un pilar estratégico. Los Servicios Agrarios han acompañado a agricultores, ganaderos y cooperativas durante estos 25 años, facilitando su actividad productiva y económica.

La entidad ofrece un servicio integral para el sector primario, que incluye:

Financiación agraria especializada: préstamos y líneas de crédito para inversión, modernización de explotaciones, adquisición de maquinaria y campañas agrícolas.

Anticipos de la PAC: líneas específicas para anticipar el 100% de las ayudas europeas de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

Colaboración con Garántia y SAECA: avales y garantías para acceder a financiación en condiciones preferentes.

Líneas ICO: operaciones de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial.

Seguros Agrarios: protección de explotaciones, vehículos agrícolas, instalaciones, salud, responsabilidad civil, incapacidad laboral y accidentes.

Caja Rural del Sur ha desarrollado el Plan CRSUR AGRO, un catálogo de productos financieros diseñados para agricultores y ganaderos:

Línea de Financiación Agraria: inversión, adquisición de maquinaria, plantaciones, campañas, incorporación de jóvenes, anticipos de ayudas y subvenciones.

Inversión y Ahorro: cuentas corrientes, ahorro a largo plazo, fondos de inversión, planes de pensiones y gestión de carteras.

Cobros y Pagos: domiciliación de recibos, cheques, pagarés, tarjetas de crédito y débito, nóminas y gestión de proveedores.

Seguros Agrarios y Pecuarios, además de seguros para vehículos, instalaciones, salud, responsabilidad civil y accidentes.

Banca Digital y APP CRSur Agro: herramientas específicas para la gestión online del negocio agroalimentario a través de Ruralvía e Infomail.

Durante los últimos años, la sequía ha sido un desafío importante. Para mitigarlo, la entidad ofrece anticipos de ayudas, préstamos con condiciones especiales y apoyo mediante seguros y avales.

Caja Rural del Sur acompaña al sector agroalimentario en ferias y misiones comerciales, facilitando la financiación de exportaciones e importaciones, y ofreciendo productos adaptados al comercio global. Además, simplifica la tramitación de ayudas europeas, agilizando procedimientos para que los profesionales del campo puedan centrarse en su actividad productiva.

Los resultados financieros avalan la solidez de la entidad:

Volumen de negocio 2024: 17.787 millones de euros (+8,7%).

Crecimiento acumulado 5 años: 6.419 millones de euros (+56%).

Depósitos: 8.997 millones de euros.

Ratio de solvencia: 22,91% (Capital Ordinario de Nivel 1).

Patrimonio neto: 1.184 millones de euros.

Rating Moody’s: Baa1 con perspectiva positiva.

La entidad cuenta con más de 1.000 empleados y 335 oficinas, asegurando atención cercana, incluso en zonas rurales. La transformación digital también es clave, con plataformas web y aplicaciones móviles innovadoras.

Fundación Caja Rural del Sur, con el agro

La labor social y cultural se canaliza a través de la Fundación, que gestiona el Fondo de Educación y Promoción, apoyando iniciativas en el ámbito agrario, investigación, innovación, cultura y desarrollo social en Andalucía y el Algarve portugués.

Con motivo de este aniversario, Caja Rural del Sur reafirma su compromiso con la innovación, cercanía y cooperación, consolidando un modelo financiero cooperativo centrado en personas, empresas y cooperativas. El futuro se construye desde la confianza, solvencia y compromiso con la tierra, acompañando al campo andaluz en sostenibilidad, digitalización e internacionalización.