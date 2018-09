Manuel Rodríguez Gómez: “La estrategia digital es un pilar fundamental del negocio”

El aseguramiento es un pilar básico del negocio agrario y es cada vez más demandado por agricultores y ganaderos. Para atender a esta necesidad, Agroseguro se coloca en la vanguardia de la aplicación de nuevas tecnologías, que le permiten gestionar mejor el negocio y ofrecer a los asegurados aplicaciones para mejorar el servicio que prestan.

En lo que va de año, Agroseguro ha registrado en Andalucía 24.922 pólizas que han cubierto una superficie asegurada de unas 400.000 hectáreas y 2,37 millones de toneladas de producción aseguradas, además de 12,84 millones de animales asegurados.

–¿Cómo se comercializan los seguros agrarios?

–Actualmente, Agroseguro agrupa a 21 aseguradoras privadas, que son las encargadas de la comercialización de los seguros, más el Consorcio de Compensación de Seguros, también accionista y coasegurador.

–¿Por qué es importante contar con un seguro agrario? ¿Qué garantías ofrece?

–Contar con el respaldo de un seguro agrario supone muchas ventajas para el agricultor y el ganadero, de cara a la protección de sus cosechas y explotaciones, entre las que nosotros destacamos que recibe una compensación que se ajusta al daño económico realmente sufrido y al nivel de cobertura contratado. El plazo de indemnización es siempre inferior a 60 días desde la recolección o desde el final de garantías; le permite preservar su nivel de rentas y, por tanto, la continuidad de la explotación; refuerza su solvencia financiera frente a instituciones financieras y frente a particulares. Por estos motivos consideramos que el seguro agrario debería contemplarse como parte de la política de gestión de riesgos de una empresa agraria.

–Para prestar sus servicios Agroseguro cuenta se apoya en las tecnologías de la información, ¿no?

–Siempre hemos hecho un uso intensivo de las tecnologías de la información tanto en nuestros procesos internos como en los procesos de relación con todos los actores que conforman el ecosistema del seguro agrario español. De hecho, para nosotros la innovación en tecnología y la estrategia digital constituyen un pilar estratégico para el negocio y desde Agroseguro hemos puesto en marcha varias iniciativas en este sentido, en particular en lo que se refiere a la relación con los asegurados.

–¿Cuáles son esas iniciativas?

–En el año 2013 renovamos por completo nuestra página web, que se actualiza constantemente, haciéndola mucho más dinámica, intuitiva y navegable, de tal manera que el acceso a la información de los productos comenzó a ser mucho más ágil y sencilla de lo que había sido hasta el momento. Poco después se puso a disposición de los asegurados una aplicación web a través de la cual, en caso de siniestro, pueden consultar el estado en el que se encuentra su tramitación en cualquier momento del proceso, para lo cual solo tienen que darse de alta a través de la página web de Agroseguro. Desde la puesta en funcionamiento de esta herramienta, en Agroseguro hemos seguido trabajando para que los asegurados puedan acceder a toda su información, tanto en lo relativo a sus siniestros como a sus pólizas de seguro y, de hecho , tenemos ya muy avanzado el desarrollo de una nueva versión de la misma que esperamos tener disponible en el mes de octubre.

–La estrategia digital está en la base de vuestra actuación.

–Sí, evidentemente. En Agroseguro contamos con un plan de actuación trienal que nos marca los objetivos y acciones prioritarias a realizar en ese periodo. Este año entró en vigor el Plan de Actuación Trienal 2018-2020 en el cual se recoge como objetivo prioritario el desarrollo y potenciación de nuestra estrategia digital tanto con los asegurados como con las entidades.

–Hay una trayectoria en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías ¿no?

–Como comentaba antes, lo cierto es que la utilización de la tecnología por parte de Agroseguro no es algo nuevo. Desde que, hace ahora prácticamente 10 años, se comenzaron a utilizar tablets para las tasaciones en campo, lo cual ya fue un proyecto pionero en su momento, hemos avanzado mucho. Sin ir más lejos, en 2017 participamos en la Conferencia Esri España 2017 para presentar un nuevo visor GIS corporativo, dentro de la categoría de aplicaciones GIS inteligentes de nueva generación. Con esta aplicación, que está disponible en formato web y móvil, podemos hacer seguimiento casi en tiempo real de las tasaciones agrícolas de forma visual y sencilla y supone una mejora significativa en el proceso de control de calidad de los trabajos. Ya hemos comentado previamente que a lo largo del mes de octubre pondremos en marcha el nuevo portal del asegurado donde podrán consultar toda la información no solo de sus siniestros, sino también la relativa a las pólizas que tienen contratadas. Y otro capítulo donde estamos invirtiendo es en el de “analytics” o analítica avanzada, con el fin de ser capaces de extraer cada vez más conocimiento de los datos que manejamos y aprovechar este conocimiento para mejorar nuestro proceso de toma de decisiones.

–¿Puede la digitalización suponer una merma en la seguridad?

–No hay que olvidar que, aunque la digitalización ofrece grandes oportunidades, también conlleva sus riesgos, por lo que también hemos incrementado nuestra inversión en seguridad. En este ámbito hay que destacar la certificación ISO 27001 que conseguimos en 2017 y que representa un importante logro para Agroseguro, por el reconocimiento oficial que supone y por el prestigio que esta acreditación tiene a nivel mundial en el ámbito de la tecnología, y demuestra asimismo el compromiso de la empresa no solo con la seguridad de la información, sino en general con la mejora continua de la calidad de sus servicios, aspectos que se constituyen como pilares de su estrategia empresarial. Lo cierto es que, en general, estamos acometiendo bastante iniciativas en este ámbito, aunque aún queda camino por recorrer. El proceso de digitalización es un proceso de cambio constante, exponencial y, en ocasiones, disruptivo, y tenemos que estar siempre preparados para aprovechar las nuevas oportunidades y enfrentarnos a los nuevos retos que se vayan presentando.

–Sobre la nueva App de retirada y destrucción de animales muertos que se lanzó en 2017 ¿cómo está funcionando?

–La verdad es que a día de hoy más del 60% de las solicitudes de retirada se realizan a través de medios digitales, lo que supone para nosotros un gran motivo de satisfacción y un importante estímulo para seguir trabajando en esta línea. Desde noviembre de 2017, que fue cuando se puso en funcionamiento, la nueva aplicación móvil ha tenido muy buena acogida y la tendencia en su uso es ascendente. No hay que olvidar, además, que los asegurados también pueden enviar la solicitud de retirada a través de la página web de Agroseguro.

–El sector agrario tiene una cultura de aseguramiento superior al del conjunto de la sociedad, pero ¿cómo está asimilando la cultura digital?

–Es evidente que la sociedad está cada vez más inmersa en el mundo de lo digital, y el sector agropecuario no es diferente, aunque está claro que el ritmo de adopción de las nuevas tecnologías no es homogéneo entre unos sectores y otros. Lo que podemos tener por seguro es que se trata de un proceso imparable, y al final, aunque sea a diferentes velocidades, todos acabaremos en mayor o menor medida “digitalizados”, y el sector que nos ocupa no va a ser diferente en este sentido.