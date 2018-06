Filippe Nuncio: "El mercado digital de cereales va a ser una revolución"

¿Qué supone para el agricultor una plataforma como Agri Market Place?

–Va a ser una revolución, un cambio absoluto para los agricultores y los industriales. Se trata de un Mercado Digital B2B entre los agricultores y la industria, donde los productos pueden ser comprados y vendidos sin la necesidad de intermediarios. Además los agricultores pueden crear ofertas de venta teniendo la posibilidad de llegar a miles de clientes en todo el mundo, mientras, los compradores industriales analizan las ofertas de los distintos productos y las especificaciones que demandan para cerrar la operación. En definitiva, la plataforma digital Agri Market Place hace más fácil, más rápido y más transparente la compra y venta de productos agrícolas. Todo el mundo puede acceder a ella a través de agrimp.com.

–¿Cómo funciona?

–Agri Market Place es una plataforma digital muy sencilla de utilizar en la que los vendedores se registran e inscriben su oferta. Por su parte, los compradores podrán ver las diferentes ofertas y comprar online. Lo bueno es que disponemos de un proceso de garantías ya que todas las ofertas han de pasar una criba en la que se testa su legitimidad. El proceso de compra y venta se realiza de forma completamente anónima para que en las ofertas haya confidencialidad total de mercado, además la plataforma cuenta con un sistema de pago seguro que garantiza al agricultor el cobro de la mercancía cuando es entregada según las condiciones acordadas.

–¿En qué beneficia esta plataforma a los productores?

–Para los agricultores va a ser una revolución porque van a poder vender directamente, sin intermediarios. Ese ha sido nuestro gran objetivo desde el principio porque nosotros somos agricultores y no entendemos por qué después de tanto trabajo en el campo cobramos tan poco por nuestros productos. Con Agri Market Place se revalorizarán los cultivos y cada uno podrá poner el precio que considere según la calidad de su producto y accederá a un mercado global. Otro punto positivo es que los agricultores podrán acceder a otras ofertas de su mismo producto con las que tendrán una referencia clara del mercado. Asimismo, los compradores también notarán la mejoría de disminuir sus costes de compra por poder tener acceso total a la producción de los agricultores en todo el mundo. En suma, Agri Market Place abre el mercado global para las dos partes agricultores e industriales, donde la transparencia y visibilidad de las transacciones están disponibles y son conocidas por todos los agentes del sector.

–¿Qué productos son los que mejor se mueven online?

–Los productos que creemos que se mueven mejor en la plataforma son los que están en mercados de compra y venta de elevada opacidad y costes de intermediación elevados y que no sean perecederos. También los de aquellos productores que se puedan caracterizar con parámetros de calidad que sean concretos y objetivos para ambas partes: vendedor y comprador. Por ser más claros, con esa descripción, además de los cereales encontraríamos los frutos secos, el azúcar, el café, las especies, el cacao, entre muchos otros.

–¿Cree que herramientas como esta plataforma puede compensar la pérdida de rentabilidad que denuncian los productores en cultivos como el trigo duro, por ejemplo?

–No podemos garantizar precios porque se trata de un mercado libre, sin embargo, lo que estamos seguros es que con herramientas como Agri Market Place se va a promover un comercio más Justo a través del aumento de la transparencia en las transacciones y eso va a mejorar la sostenibilidad de los productores y la agroindustria.

–¿Y la industria, es receptiva a la plataforma?

–La industria se está mostrando muy receptiva con Agri Market Place, de hecho, en el comienzo se inscribieron más compradores que vendedores, prueba clara de su apuesta. La industria va a tener muchas ventajas porque le abrimos un mercado mundial, un escaparate a su alcance sin tener que moverse de la oficina y eso ahorra muchos costes. Además la industria pasa a tener el control total de todo el proceso de compra por sus medios y apoyo de la plataforma, con acceso en tiempo real a la disponibilidad y características de los productos, cosa que actualmente no es posible.

La idea

–¿Cómo surge la idea?

–La idea surge a partir de nuestra experiencia personal como agricultores y de comprobar cómo no obteníamos precios justos por nuestros esfuerzos. Empezamos a estudiar la raíz del problema y detectamos que las leyes de mercado de oferta y demanda no funcionaban en el comercio agrario, porque los agricultores no venden sus productos, son los industriales los que fijan los precios, con muy poco margen de negociación. Tras mucho estudiar la idea comenzamos a rodar el proyecto y a darle forma en el entorno de un programa de MBA en IESE, donde con tres amigos: Tiago, Luis y José, tuvimos la oportunidad de concebir y construir la solución.

–¿Funciona este sistema en otros cultivos?

–Actualmente trabajamos con cuatro cultivos, arroz, cebada, trigo y maíz y estamos planteándonos empezar ya con triticale y girasol. Más tarde cuando el mercado de los cereales esté estabilizado y funcione en la mayor parte de los países europeos, nuestro plan es añadir más productos como frutos secos, cacao, azúcar, café, entre otros.

–¿Cómo ha sido finalmente la campaña después de una temporada irregular en la climatología?

–En Andalucía la campaña se ha situado dentro de la media. En cuanto a rendimiento el trigo blando ha alcanzado 3,5 toneladas por hectárea y el duro entre 2,7 y 3,4 toneladas por hectárea. La climatología ha ido marcando todo el proceso, el comienzo, la falta de agua afectó a la sementera y la nacencia fue regular, en el mes de febrero, con las primeras lluvias que continuaron dos meses, la situación cambió completamente y se pasó a una cosecha normal. Si las lluvias se hubieran repartido durante todo el ciclo, estaríamos hablando de una cosecha buena o muy buena.

Los precios

–¿Cómo van a ser los precios?

–Es una gran incógnita que aún no podemos responder, aunque sí podemos decir que actualmente hay ligeras subidas en el precio de los cereales.

–¿Cree que si no hay buenos precios en el trigo duro la superficie de cosecha se reducirá mucho en Andalucía?

–Sí, ya lo anunciaron las cooperativas de Cádiz y de hecho el Ministerio de Agricultura ya constata una bajada del 8% en España, convirtiéndose en el cereal que tiene una bajada más drástica. Posiblemente el año que viene se siembre menos porque este año ha salido muy caro el cultivo, con repeticiones de tratamientos herbicidas, fungicidas y fertilización. Para que el cultivo sea atractivo los cerealistas necesitarían que los precios desde los noventa se hubieran ido actualizando con la subida del IPC. Es decir, estaríamos hablando de un precio en torno a los 480 ó 540 euros por tonelada y no los 195 euros por tonelada que se pagan desde los 90.