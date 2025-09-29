Una agricultura pujante, innovadora y sostenible

Europarlamentarios se unen al presidente de la Diputación, David Toscano, y a miembros de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en el apoyo a la camapaña 'Yo como fresas de Huelva', que este miércoles ha llegado a Bruselas.

Si la Corporación Provincial que presido tiene un sentido, ese es, sin lugar a dudas, el de acompañar en su lucha diaria a nuestros pueblos y sus vecinos. No hay otro cometido más genuino para la Diputación de Huelva. Agradezco, por lo tanto, la oportunidad que me brinda el Grupo Joly de reconocer y elogiar el milagro económico y social que los agricultores y la industria asociada obran cada día en el sostenimiento de un sector próspero, innovador y respetuoso con el medio natural de nuestra provincia.

El prodigio agroalimentario de Huelva es una realidad incontestable desde hace décadas. Sus magnitudes son colosales. Y ahí están las cifras que todos conocen. Solo recordaré tres datos que me parecen particularmente esclarecedores. Hablamos de un sector que ya mueve más del 13% del PIB provincial. Genera casi el 25% del conjunto del empleo. Y por cada 100 euros que factura la actividad primaria, produce otros 74 en industrias complementarias.

Ante la contundencia de estos números, y como presidente de la Diputación de Huelva, solo puedo expresar mi admiración, y también mi agradecimiento, por la contribución decisiva de nuestros pueblos y sus agricultores al desarrollo humano de Huelva. Gran parte de nuestras expectativas de futuro descansan sobre un proyecto comunitario que ha logrado dinamizar nuestro territorio y convertirlo en motor de progreso.

En ese desafío colectivo quiere estar la Diputación de Huelva. Esa es nuestra obligación y ese es nuestro compromiso. Y, por ello, permitidme que recuerde en estas páginas todo el esfuerzo que la administración pública que presido ha prestado en el pasado y prestará en el futuro en la mejora de un sector estratégico de nuestra tierra.

La Diputación provincial ha sido un actor decisivo en la promoción, asesoramiento y respaldo del sector agroalimentario onubense. Ha participado, organizado y colaborado en numerosas jornadas técnicas, congresos, exposiciones y eventos destinados a apoyar el trabajo de nuestros agricultores, reforzar la innovación de sus explotaciones y relanzar la internacionalización de sus productos.

Quisiera detenerme en dos acciones que, a mi juicio, han sido de capital importancia. En primer lugar, me gustaría destacar la campaña #YoComoFresasDeHuelva, impulsada por la el sindicato agrario Unión de Pequeños Agricultores (UPA), con la colaboración de la Diputación Provincial, que tan buenos resultados está proporcionando para la imagen de uno de nuestros productos agrícolas estrella. La campaña ha permitido visibilizar nuestras extraordinarias fresas como una fruta sana, segura y sostenible en el mercado local e internacional.

Como onubenses, y también como responsables públicos, nos sentimos particularmente orgullosos de una campaña que refuerza la Marca Huelva por su alto estándar de calidad y plenamente respetuosa con el medio ambiente. En el ámbito de los frutos rojos, quiero subrayar la reciente incorporación a nuestro Centro Agroexperimental de Empresas de la asociación gremial Freshuelva, que representa a la práctica totalidad de los operadores del sector.

También desearía destacar nuestro compromiso en promover los aceites de oliva virgen extra de Huelva para que sean reconocidos con la Indicación Geográfica Protegida (IGP), una figura de calidad que permitirá abrir nuevos mercados, elevar la competitividad y singularizar nuestro oro verde.

Huelva pisa fuerte en muchos órdenes, también en el sector agroalimentario, cuya productividad, capacidad innovadora y vocación internacional se abre paso día a día. La Diputación de Huelva pondrá todos sus recursos para garantizar que así siga siendo en un futuro que se presenta prometedor para nuestra provincia.