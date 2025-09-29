AgroBank escoge las 15 startups más punteras en tecnología agroalimentaria

AgroBank, la línea de negocio agro de CaixaBank, ha dado el pistoletazo de salida a la III edición de su programa de innovación abierta ‘AgroBank Tech Digital INNovation’, en el que participan las 15 startups ganadoras de la convocatoria. Elegidas entre 167 candidatas, estas empresas punteras en soluciones disruptivas y con alto potencial de crecimiento, se incorporan a un programa de aceleración que ayudará a introducir en el mercado sus soluciones tecnológicas.

AgroBank Tech Digital INNovation es un programa de aceleración de startups que ofrece soluciones innovadoras para el sector agroalimentario. Esta iniciativa, creada por AgroBank y respaldada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), busca abordar los grandes desafíos del sector agroalimentario, atraer y retener talento tecnológico y facilitar su integración en el sector.

El programa se ha consolidado como la principal iniciativa de innovación abierta para el sector agroalimentario en España. En su tercera edición ha recibido 167 candidaturas, se han escogido las 15 más innovadoras y con mayor potencial, quienes accederán a un programa de aceleración que les ayudará a resolver sus retos, impulsar su crecimiento y extender las soluciones de digitalización en todo el sector agroalimentario.

Las soluciones innovadoras de las 15 startups seleccionadas, centradas en la sostenibilidad y la eficiencia, han logrado responder a los desafíos planteados en el programa. Estas soluciones se alinean con los principales problemas que enfrenta el sector para su futuro, como la agricultura de precisión, el uso eficiente del agua, la economía circular, la automatización de procesos y nuevas plataformas de venta. Los proyectos finalistas emplean tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el geoposicionamiento y el blockchain, entre otras, para mejorar la productividad y reducir su impacto ambiental. A través de su actividad, contribuyen a disminuir el uso de agua, las emisiones de CO2 o el desperdicio alimentario.

Estas empresas participarán en un programa de aceleración personalizado, que incluye masterclass grupales, asesoramiento y mentorías individualizadas sobre comunicación, validación del modelo de negocio, apoyo financiero, búsqueda de inversiones y ampliación de equipos. Además, las startups finalistas recibirán ayuda económica para realizar pruebas de concepto con las principales empresas del sector, tendrán presencia en jornadas AgroBank y en las ferias más importantes del sector a lo largo del año, y obtendrán visibilidad en la plataforma AgroBank Hub.

Startups seleccionadas

-Intecsa Renovables (Madrid): Propone soluciones innovadoras para integrar la producción agrícola con la generación de energía fotovoltaica, fomentando la eficiencia energética y reduciendo el impacto del cambio climático.

-[i]soren (Madrid): Desarrolla una tecnología innovadora que combina nanoburbujas y radiofrecuencia para el tratamiento avanzado de agua y otros fluidos, ofreciendo soluciones altamente eficientes y sostenibles para sectores industriales y agrícolas.

-Hareas (Madrid): Está desarrollando una plataforma centralizadora de datos geográficos que integra y homogeneiza información de múltiples fuentes públicas y privadas para el sector agro. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones agronómicas y de negocio mediante una herramienta accesible, económica y fácil de usar, integrable en flujos de trabajo existentes.

-Pack2Earth, S.L. (Barcelona): Startup que combate la contaminación y los riesgos para la salud asociados a los plásticos derivados del petróleo. Lo hace mediante el desarrollo de materiales biobasados y compostables a temperatura ambiente, que al finalizar su ciclo de vida se transforman en un sustrato natural, libre de tóxicos y microplásticos, apto para el crecimiento de nuevas plantas.

-Organic Sanna (Zaragoza): Es una empresa dedicada a regenerar los suelos agrícolas degradados mediante microbiología, ofreciendo una alternativa sostenible al modelo agrícola intensivo basado en agroquímicos. Su propuesta combina la fabricación de bioreactores para que los agricultores produzcan bioinsumos en sus fincas, con un acompañamiento integral que incluye formación, asesoramiento y seguimiento personalizado.

-Agrodevices 1985 S.L. (Valladolid): SmartAgro 360 es una plataforma integral de gestión inteligente del riego y monitoreo agrícola. Su objetivo es optimizar el uso del agua y mejorar la productividad de los cultivos, ofreciendo una solución avanzada, eficiente y adaptada a las necesidades del campo.

-Biogreen Road, S.L. (Murcia): Ha desarrollado Poly-Agua Plus, un retenedor de humedad 100% biodegradable que optimiza el uso del agua y fertilizantes en la agricultura. Esta solución reduce el estrés hídrico, mejora el rendimiento del suelo, ahorra hasta un 50% de agua y disminuye en un 30% el uso de fertilizantes.

-Melmak Technologies S.L. (Murcia): Está enfocada en facilitar la automatización de implementos agrícolas para fabricantes de maquinaria destinados a cultivos de alto valor como viña, olivo, almendro o frutales. Su misión es ofrecer una solución ágil, accesible y personalizada, que permita integrar tecnología de forma sencilla, rápida y económica.

-Enoengineering SL (Albacete): +Wine es un sistema innovador que mejora la calidad organoléptica del vino al aplicar un método de maceración que recupera y reutiliza sustancias liberadas durante la fermentación, como CO₂, aromas y alcohol.

-Fibsen (Valencia): Ofrece soluciones de monitorización en tiempo real mediante sensores inteligentes de fibra óptica, capaces de detectar con alta precisión fugas, sobrepresiones, robos, vertidos y problemas de calidad en redes de agua.

-Bioferric (Alicante): Desarrolla un innovador proceso de adsorción para el tratamiento de aguas residuales, utilizando un material propio capaz de extraer contaminantes disueltos y liberarlos posteriormente en forma de sólidos concentrados, sin generar aguas residuales ni salmueras de rechazo.

-Weif Agrotecnia (Alicante): Bajo la marca WEITEC, ofrece una solución integral de digitalización para explotaciones agrarias de cualquier tamaño, especialmente pensada para pequeñas y medianas fincas. Utilizan drones de alta precisión para captar datos del cultivo.

-Agro Intelligence (Sevilla): Este proyecto propone una solución inteligente y automatizada para optimizar el riego agrícola, basada en la tecnología de Agrointel. Adaptando los riegos a las condiciones del suelo, clima y tipo de cultivo, se consigue una gestión hídrica y energética altamente eficiente.

-Tecnoalgae (Sevilla): Es un proyecto que introduce una solución innovadora y sostenible para la agricultura mediante la producción in situ de microalgas en la propia explotación, gracias a la instalación de un fotobiorreactor. Esto permite al agricultor cultivar y gestionar sus propios bioestimulantes naturales, adaptados a sus necesidades.

-Nova Industria Galega (Lugo): Libatio es un sistema integral que utiliza IoT e Inteligencia Artificial para monitorizar y optimizar en tiempo real el proceso de maduración del vino. Se compone de un tapón inteligente, sensores ambientales y una plataforma digital (web y app) que permiten recopilar, visualizar y analizar datos clave desde las barricas o depósitos.