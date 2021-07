Andalucía, en la casilla de salida hacia un futuro más sostenible

La realidad es que el clima está cambiando y nosotros deberíamos cambiar con él. El denominado cambio climático tiene un profundo impacto en la supervivencia y el desarrollo de la humanidad por lo que todos los países tienen un reto común, que no es otro que salvaguardar el planeta. La sociedad cada vez está más preocupada por el medio ambiente y la falta de recursos, entre ellos uno tan vital para las personas como es el agua. Por ello, sectores como el agroalimentario se enfrentan a grandes retos de cara al futuro más próximo.

Partiendo de esta base, el director de Diario de Almería, Antonio Lao, moderó un Encuentro Digital organizado por BBVA junto a Grupo Joly en el que varios expertos en la materia ofrecieron su versión sobre El futuro del sector agroalimentario en clave de sostenibilidad. Entre los presentes se encontraban Juan José Sánchez Infante, director del Segmento Pymes de BBVA Sur; Diego Granado, secretario general de Ecovalia; Carmelo Santana Camacho, gerente de Agroecológica el Origen SCA; Plácido Osuna Boceta, propietario y administrador de la empresa Hermanos Osuna Ostos S.L.; y José Martínez Tierno y Juan Pedro Raya Molero, socios y administradores de Arcoval 2005 S.L.

La producción sostenible se podría definir como esa capacidad de producir más con menos, manteniendo esa continuidad del mundo rural y minimizando el impacto en el medio ambiente. Para ello, se deben afrontar diferentes retos y siempre teniendo como base esa preocupación por las problemáticas anteriormente mencionadas. Surgen diversas dudas como si seremos capaces de tener un proceso de adaptación estable, si llegaremos a hacer un uso adecuado de los recursos o si la producción ecológica puede tener efectos beneficiosos en la lucha contra el cambio climático. Para disipar estas cuestiones, tomó la palabra Juan José Sánchez Infante, director del Segmento Pymes BBVA Sur, que afirmó que “no nos queda otra alternativa que adaptarnos. Todos los agentes económicos, sociales y consumidores somos conscientes del momento en el que estamos. La generación actual debe satisfacer sus necesidades, pero de cara a las futuras, no nos queda más remedio que adaptarnos y hacer un uso eficiente de los recursos”.

Por su parte, Diego Granado, secretario general de Ecovalia, añadió que “el reto es importantísimo. La situación actual sólo tiene un camino y de una única dirección y sin posibilidad de retorno. Hay que adaptarse y elementos como el agua son claves y todas las políticas futuras que se están planteando deben girar sobre esto”. Además, especificó que “hay que situarse en un escenario pesimista, en el cual si los recursos hídricos están en diez, pues trabajar sobre un escenario que cuente con tan sólo tres. Hay que plantear un escenario de escasez y hacer lo más eficiente que se pueda cuestiones como el regadío. En definitiva, no va a haber más agua, sino al contrario”.

Andalucía se encuentra en una posición de liderazgo, a la vanguardia del sector en toda Europa”

Siguiendo el hilo argumental, Carmelo Santana Camacho, gerente de Agroecológica el Origen SCA, dijo que “cada vez más los requisitos que se imponen son mayores. Ahora, cada vez que salen nuevas normativas y directrices desde la Unión Europea, estas van dirigidas a preocupaciones que teníamos los agricultores como la eficiencia energética, tanto del agua como la reducción de las emisiones. Todos debemos trabajar en la misma línea para que la agricultura que todos practicamos tenga más sentido”.

El turno de palabra pasó a Plácido Osuna Boceta, propietario y administrador de la empresa Hermanos Osuna Ostos S.L., que corroboró lo argumentado por los presentes y argumentó que “no hay que olvidar que la inversión de los empresarios agrarios en los últimos 30 años en la modernización de los riegos es lo que ha permitido este cambio y se hayan aumentado las superficies. Eso sí, son inversiones que han venido del capital privado porque ayudas no han existido muchas”. Para Plácido Osuna hay dos cuestiones básicas. “Por un lado, hay que optimizar el agua. Por otro lado, gastar menos electricidad porque la luz es el principal factor que limita los regadíos y cultivos”.

Aunque de Arcoval 2005 S.L. estuvieron presentes José Martínez Tierno y Juan Pedro Raya Molero, socios y administradores de la empresa, fue el primero el que expuso los pensamientos de ambos. En relación a dicha adaptación expuso que, en su caso, están “embarcados en una inversión de ampliación enorme y esa inversión viene del capital privado porque llega antes que el público. Además, no hemos tenido ayuda ninguna de las Administraciones Públicas en los 15 años que llevamos funcionando. Aun así, hay que estar al día”.

Producción ecológica y situación actual

La siguiente cuestión sobre la mesa fue la importancia que BBVA le da a la producción ecológica y sus agentes. Para responder a este interrogante, Juan José Sánchez tomó la palabra. “La producción ecológica contribuye a la consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Por tanto, tiene toda la importancia del mundo. Sin la agricultura nuestra historia habría sido muy diferente. La alimentación, el textil o el papel no pueden entenderse sin ella. La recuperación que viene debe ser una recuperación en verde, y nosotros estamos para ayudar a nuestros clientes y no clientes”.

Ayudamos a nuestros clientes en esa transición tan necesaria hacia un futuro más sostenible

De aquí a 2030 hay que reducir el 50% de agroquímicos, el 20% de fertilizantes y limitar la pérdida de nutrientes, muchas cuestiones que afrontar en una situación actual que explicó Diego Granado. “Andalucía tiene una posición de liderazgo. Esta comunidad siempre ha sido pionera y ha estado a la vanguardia en este sector porque ha tenido un gran conjunto de agricultores y las administraciones han sido más sensibles que en otras comunidades autónomas”. En datos, “la región tiene el 44% de la superficie ecológica nacional según el ministerio. De cara a ese objetivo del 25% para 2030, que es una de las pautas de la estrategia ‘de la granja a la mesa’, Andalucía está muy adelantada”.

Gran reto para pymes y consumidores

El tejido empresarial andaluz es, sin lugar a dudas, uno de los mejores de la geografía española. Aun así, las pymes deben estar preparadas para afrontar los grandes retos que se atisban en el horizonte como alcanzar el compromiso de que, para 2030, el 2% de las tierras cultivables sean ecológicas. José Martínez quiso abrir el turno de intervenciones y aseguró que “algunas de las claves sería que el mercado estuviera dispuesto a asumir el coste que supone la producción ecológica. Hay menos producción y los costes son más altos, y eso no se ve reflejado en el mercado”. Este es el primer problema que ve Martínez para afrontar los retos venideros. Además, “el consumidor no está suficientemente informado de lo que es el ecológico, no sabe que producirlo se lleva a cabo de una manera distinta y confunden ecológico con mayor sabor o distinto. Esta es una cuestión clave de por qué no despega el sector ecológico”.

La problemática radica en los precios. Además, el consumidor no está debidamente informado

Plácido Osuna quiso dar la razón a José Martínez y explicó que “el problema no es que las normativas o los objetivos políticos sean unos u otros. Los agricultores ecológicos hemos demostrado que podemos producir de todo. Ahora bien, el problema son los precios. Por un lado, el consumidor no está informado, no sabe lo que es un alimento ecológico, ni sus virtudes para la salud y, al no saberlo, no está dispuesto a pagar ese incremento”.

Para cerrar este tema de debate, Carmelo Santana avisó que “es necesario educar al consumidor y dar formación a los agricultores, unos agricultores que están poco formados para el cambio que se está dando”. Esa falta de nociones y de información por parte de los consumidores son claves que se han de solventar para el desarrollo de la agricultura sostenible.

La realidad es que se deben afrontar importantes retos de cara al futuro y por ello una entidad como BBVA pone a disposición del sector diferentes apoyos y herramientas. Juan José quiso explicar brevemente en qué consisten. “Tenemos todo el abanico de productos y servicios, los cuales se ponen a la entera disposición de los clientes BBVA. Tratamos de adaptar nuestra oferta de valor al agricultor y al ganadero a través de productos específicos como Agroleasing. Además, tenemos una propia para el sector que sirve para adaptar la propuesta de valor a las necesidades de cada cultivo o de cada tipología de ganado. En definitiva, tratamos de ayudar a que el agricultor y el ganadero vayan del modelo tradicional al modelo ecológico”. Por último, como la inversión en un primer momento es fuerte, BBVA pone a disposición de sus clientes y no clientes “el largo préstamo con visión ecológica, un producto específico para ayudar a los profesionales a llegar a ese futuro más sostenible”. No sólo ponen a disposición de los clientes multitud de herramientas sino que además es vital el asesoramiento, “escuchar al cliente y adaptarnos”.

Cambios en la sociedad y la nueva realidad

Las personas demandan cada vez productos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Ahora bien, para que esto suceda se han debido dar una serie de cambios en la sociedad y se van a seguir dando de cara a que esta tendencia sea una realidad aún más imperante. Para argumentar esta exposición Diego Granado tomó la palabra. “Nos fijamos siempre en la primera parte de los objetivos, pero la estrategia fundamental es de la granja a la mesa. Es decir, el producto tiene una serie de medidas, referidas a la comercialización y el fomento del consumo, que son aspectos muy importantes”. Por tanto, para Granado es “fundamental informar al consumidor. Toda esa segunda parte de la cadena de cara a la sostenibilidad de la que hablamos debe incidir en el ese fomento del consumo”. En resumidas cuentas, el consumidor debe ir tomando cada vez más conciencia de lo que se le plantea porque la tendencia no va a cambiar y se irá buscando, cada vez más, un mundo mejor.

Exigencias del mercado y ventajas ecológicas

La exigencia es un pilar fundamental en nuestro tejido empresaria, pero la Unión Europea no lo parece ser tanto para esos productos que llegan de terceros países. En este sentido, Plácido Osuna manifestó que “se exigen unas normas medioambientales cada vez más estrictas y después vienen productos de otras zonas que no cumplen dichas normativas. Por tanto, hay cierta incoherencia que choca con los modelos productivos”. Para Osuna, es vital que “las administraciones informen detalladamente”.

El capital privado siempre llega antes. La inversión es fuerte y sin ayudas, no queda otra que adaptarse

Para finalizar, se argumentaron una serie de conclusiones que son claves para entender el marco ecológico y sostenible. Juan José Sánchez afirmó que la prioridad de BBVA es “ayudar a sus clientes en esa transición hacia un futuro más sostenible”. Además, ve fundamental “favorecer la economía inclusiva y debemos llegar más lejos y ser más ambiciosos. Nadie debe quedarse atrás en la lucha contra el cambio climático”. Diego Granado acabó su intervención corroborando que “no hay vuelta a atrás. Estamos en un camino de una única dirección y debemos ir por él apoyados en unas ayudas que deben ser una herramienta vital”. A este argumento, José Martínez quiso añadir que “Andalucía tiene una ventaja comparativa y es que el sol nuestro luce aquí y eso se ve en los productos que trabajamos”. La realidad es la comunidad es un gran exponente en el sector pero, como dice Carmelo Santana, “vamos en el buen camino, pero hay que marcar pautas para regirnos todos de la misma manera. Plácido Osuna cerro el encuentro digital apostillando que “el futuro verde dependerá de los consumidores”.