Coprohníjar abre su planta de ecológico en septiembre

Coprohníjar inaugurará próximamente, presumiblemente en el mes de septiembre sus nuevas instalaciones, tal y como asegurara el propio presidente de la cooperativa, Juan Segura, a este medio.O por lo menos ese es el objetivo que se han fijado como plazo, y no es otro que esté disponible de cara al inicio de la próxima campaña.

Se trata de unas nuevas instalaciones dedicadas en exclusiva a la recepción de producto ecológico. Cuentan de una central de 12.000 metros cuadrados para el manipulado, envasado y almacenado, y en la que la cooperativa ha puesto mucho empeño para abanderar y estar a la vanguardia de la producción y comercialización ecológica a nivel internacional.

Además del levantamiento de la planta, situada en el paraje de Los Pipaces de San Isidro (Almería), han adquirido maquinaria adecuada para la manufactura de tomate, calabacín y pepino ecológico.El objetivo es mejorar la calidad del producto y aumentar la exportación, dado que alrededor del 97% de la cifra de negocio procede de las ventas a países de la Unión Europea.

Coprohníjar ha incrementado la superficie de cultivo ecológico de las 90 hectáreas a las 140 que ya han producido durante la presente campaña. La ampliación es fruto de incremento de la producción de hortalizas bio y que pasen a representar el 35% del volumen comercializado, que en 2018 ascendió a 55.000 toneladas.

En cuanto al balance de la presente campaña, el presidente asegura que ha ido bien en cómputo general, pero en estos momentos, en plena comercialización de su sandía, el mercado no se está comportando como se esperaba y se están dando unos precios bastante más bajos. de lo esperado. “Hemos producido más sandía, pero los precios están siendo malo, ya que este año no existe la demanda en Europa Central de años pasados por un clima que no está invitando a su consumo, y claro, a eso hay que unirle también ese incremento dela oferta”.

Sin embargo, el resto de cultivos han cerrado bastante bien.De hecho, en el caso del tomate en sus distintas variedades “hemos crecido esta campaña un 8%, aunque la rentabilidad no ha sido la de otros años”, explica Segura.

Esta cooperativa, que ha celebrado recientemente su trigésimo aniversario, comenzó su andadura con medio centenar de socios, cifra que ha multiplicado por cuatro desde entonces hasta superar los 200 agricultores (más de 150 socios y otro medio centenar de colaboradores), ha evolucionado constantemente desde entonces.

De una producción por aquel entonces de cuatro millones y medio de kilos, en pimiento o calabacín, que facturó lo que hoy sería una cantidad cercana a los 3 millones de euros, treinta años más tarde marcha ya por 46 millones de kilos, donde el tomate cherry es el principal protagonista, y una facturación total de más de 60 millones de euros. Un crecimiento que, con respecto a la campaña anterior 2017-2018, ha sido del 3% en lo que se refiere a kilos y un 9% en facturación.