Victoria Martín: “El consumidor está más concienciado con la fruta de residuo cero”

Nuevos cultivos, mejoras en el tratamiento de la tierra, evolución en packaging, en definitiva, innovación en todas las fases de la producción y comercialización es lo que identifica a este grupo onubense y su responsable de comercialización nos lo detalla en esta entrevista.

–¿Qué plus ofrece este grupo a sus socios y en qué se diferencia de otra forma de comercialización?

–Plus Berries es un grupo empresarial que nace como un “plus” ante una nueva demanda de alta exigencia, que busca elevados niveles de profesionalidad y confianza en la producción de la gama completa de frutos rojos (moras, frambuesas, fresas y arándanos) y frutas de hueso (melocotones, nectarinas, ciruelas y albaricoques). Como resultado obtenemos un modelo de producción y comercialización que supone a sus socios una mayor facilidad para la concentración de la oferta, una cartera de clientes compartida que garantiza mayor poder de negociación y una única gestión simplificada.

–¿Cómo va la campaña de fruta de hueso?

–En el inicio de campaña, en los primeros días de abril, se ha producido un incremento de la demanda de fruta con respecto a años anteriores, estabilizándose a partir de ahí hasta estos días en los que se está poniendo fin a la producción de las principales frutas de hueso -nectarina y melocotón- aumentando de nuevo la demanda, que en los próximos días abasteceremos con la nueva producción de nuestra zona de Badajoz.

–¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Qué producción y calidad se espera este año?

–En cuanto a la producción en Andalucía, los volúmenes de nectarina y melocotón han sufrido un incremento importante. Actualmente nos encontramos inmersos en la comercialización de melocotón amarillo y aún no ha empezado la campaña de ciruela en Andalucía, por lo que aún es pronto para obtener conclusiones de otras frutas, porque básicamente queda gran parte de la campaña en Extremadura. En cuanto a la calidad, de todos es conocida la alta calidad que tienen las frutas de Plus Berries. No obstante nos afanamos en seguir mejorándola para llegar a la excelencia.

–¿Dónde se comercializan sus frutas de hueso?

–En estos meses de inicio de campaña se han comercializado en toda Europa e Inglaterra, manteniéndose la distribución de años anteriores.

–Han cultivado una cosecha de frutas de hueso con residuo cero ¿Qué les ha llevado a dar este paso?

–En Plus Berries nos enorgullecemos por el tratamiento que damos a la tierra. Además de contar con 14 hectáreas para el cultivo ecológico de la fresa, a las que pronto sumará otras seis que ya están en conversión, determinados tipos de cultivos están registrados en la modalidad de cultivo de residuo cero, lo que significa, que nuestras frutas no tienen ningún residuo cuando llegan a las tiendas. Actualmente tenemos dedicadas 30 hectáreas al cultivo de residuo cero para fresas, 15 para frutas de hueso y 7 para cítricos. Nuestra idea es ir por este camino para que en unos años muchas de nuestras tierras en estos cultivos sean de residuo cero o ecológicas. Sabemos que no es el camino más fácil, pero sí por el que debemos caminar para dar respuesta a unos consumidores cada vez más preocupados por comer bien y por conocer el origen de lo que comen.

La diferencia

–¿Cuál es exactamente la diferencia? y ¿Qué acogida está teniendo?

–La fruta de hueso de residuo cero llega a los hogares sin ningún tipo de residuo a través de un proceso de lucha contra las plagas con control biológico y contra las enfermedades con extractos naturales. Esto está provocando un mayor aumento de la demanda ya que los consumidores están cada vez más concienciados con consumir frutas procedentes de la agricultura biológica y de residuo cero.

–En frutos rojos ¿Qué se está comercializando ahora?

–En frutos rojos nos encontramos actualmente en plena campaña con picos de producción de nuestros cultivos de arándanos, moras y frambuesas y recorriendo la parte final del ciclo de producción de fresas. Esto en cuanto a frutas de temporada. No obstante nuestra producción de moras y frambuesas continúan a lo largo de todo el año gracias a un proceso productivo totalmente innovador que permite producir esta frutas estacionales durante todo el año, a través del cual las plantas son sometidas a un proceso de frío de varios meses en cámaras frigoríficas, para su posterior plantación según programa de producción anual, permitiendo la producción de estas frutas fuera de temporada.

–La investigación es un aspecto que cuidan mucho ¿en qué proyectos están ahora?

–Uno de los rasgos más importantes que definen hoy en día al grupo Plus Berries es la capacidad de pensar de forma diferente. Este pensamiento creativo se traduce en un alto grado de innovación y, por lo tanto, en una diferenciación de producto exclusivo “made in Plus Berries”, que trae consigo un aumento de la demanda y por tanto un mayor grado de internacionalización. En este sentido venimos desarrollando desde hace una década un programa muy ambicioso de búsqueda de variedades propias que permitan mejorar la productividad, los aspecto cualitativos y organolépticos de la fruta, así como su vida útil. A día de hoy y tras un proceso de selección minucioso el programa ya está ofreciendo los primeros resultados, de forma que se está procediendo a registrar y comercializar variedades muy avanzadas que responden a los deseos y expectativas de los consumidores de distintos mercados.

Packaging

–Y en envases ¿Qué novedades tienen o están preparando?

–No hace falta mencionar la importancia que tiene hoy en día el packaging en nuestras vidas. Ante un consumidor cambiante y exigente, Plus Berries lucha para que los envases de sus productos atraigan la atención de los consumidores ofreciendo diseños de packaging cada vez más llamativos, sostenibles e innovadores. Para ello, cuenta con un departamento exclusivo de marketing, que a través de su observatorio de tendencias, identifica las nuevas preferencias de los consumidores trasladándolas a su envasado. Fruto de ello, Plus Berries está a la cabeza del sector a la hora de introducir nuevos formatos de envases, como los conocidos Fresapack y Berrybowl o la presentación de nuevos productos diferenciadores, como el mixto Sun Mix. Actualmente y consciente de las preferencias de los consumidores por envases reciclables y sostenibles y fiel a su compromiso medioambiental, se encuentra inmerso en un periodo de transición del plástico al cartón y los distintos materiales reciclables.

–¿Contemplan la posibilidad de incorporar nuevos cultivos? ¿Cuáles?

–Un signo distintivo en Plus Berries es su carácter emprendedor y su inquietud por afrontar nuevos retos. Muestra de ello es la diversificación que se está produciendo en los últimos años, donde se han iniciado cultivos de brócoli y granada, así como de aguacates. En este último año se han incorporado al catálogo de productos una nueva línea de cítricos convencional y bio, e higos secos.