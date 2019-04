El WRAP de Lechuga Snack, galardonado en Los Premios Salón de Gourmets

“Sweet Palermo®, Mycubies®, Lechuga Snack y Melón de Autor®, entre otras, fueron las propuestas más innovadoras que Rijk Zwaan presentó a los más de 100.000 profesionales del canal Horeca y a los consumidores que han visitado la feria", asegura Alberto Cuadrado, responsable de Proyectos de Rijk Zwaan.

El broche final de esta edición ha sido sin duda, la obtención del Premio Salón de Gourmets, otorgado al Primer Wrap de Lechuga Snack, entre más de 1.200 novedades expuestas en la 26ª Exposición Nuevos Productos. El premio obtenido corresponde a la categoría innovación, que reconoce la inversión en I+D+i de las empresas participantes, y se concede al producto más singular que además de novedoso representa, con su lanzamiento en el mercado, un avance para el sector y para los consumidores.

Los wraps de Lechuga Snack son una solución de gran valor para el consumo "on the go". Frescos, naturales y además con menos hidratos de carbono. Su crujiente hoja y su delicioso relleno sorprenderán al consumidor. Solo la Lechuga Snack puede hacer lo mejores wraps. Los wraps disponibles actualmente son: Atún y Quinoa, Pollo y tomate semiseco y Hummus de Remolacha.

El Premio fue recogido por Comfresh (distribuidores del producto), GL SA (fabricantes del wrap) y Rijk Zwaan.

El jurado estuvo compuesto por Verónica Puente (directora Internacional de la Fiap), Cristina Clemente (subdirectora General de Promoción Alimentaria del MAPA), José Luis Yzuel (presidente de FER), Adolfo Múñoz (presidente de Saborea España), Luis Pacheco (propietario de Gold Gourmet) y María Naranjo Crespo (directora de Alimentos y Gastronomía ICEX) fueron los encargados de elegir los ganadores de cada categoría, Innovación, Presentación y Versatilidad.

Este es el segundo premio que recibe la Lechuga Snack en menos de un año, siendo el primero otorgado en la pasada edición de Fruit Attractión (Premio Accelera a la Innovación).

Las empresas que están desarrollando este proyecto son: Rijk Zwaan, Jimbo Fresh, Fruca Marketing, Dulze, GL, Kaine y Comfresh Iberian.