Denuncian insultos racistas a una médica en Lora del Río: "Que se vayan a su tierra"

La Atención Primaria vuelve a ser protagonista de las respuestas violentas de los pacientes con los profesionales que los atienden. En este caso, los hechos ocurrieron el pasado martes en el centro de salud de Lora del Río. La víctima fue una médica extranjera que tuvo que hacer frente a los insultos racistas e, incluso, intento de agresión por parte de una mujer de unos 70 años de edad que se negaba a ser atendida por una facultativa que no fuese de nacionalidad española

Según ha denunciado este jueves el Sindicato Médico de Sevilla, los hechos ocurrieron el pasado día 30 de abril de 2024 sobre las 21:30 horas, cuando una señora de 70 años, acudió al Servicio de Urgencias y, justo a su llegada, comenzó a vociferar exigiendo que la viese un médico. La doctora que se encontraba de guardia intentó tranquilizarla y explicarle que ella misma la atendería, pero, a pesar de ello, no consiguió que la paciente entrara en razones, comenzando a lanzar insultos xenófobos, tales como que "los médicos extranjeros no saben nada…, no saben lo que hacen", "¡que se vayan a su tierra!" o "habéis venido a matar a la gente".

Del mismo modo, habría intentado agredir físicamente a la facultativa, que tuvo que ser auxiliada en un primer momento por un compañero de guardia y, posteriormente, por la Guardia Civil, evitando así que la situación escalase y se produjeran lesiones físicas. La facultativa, después de pasar todo este mal trago, precisó de atención médica por el estrés sufrido al intentar cumplir con su trabajo.

"Desde el Sindicato Médico de Sevilla manifestamos nuestro más profundo rechazo ante este tipo de conductas y expresamos nuestra vergüenza por una sociedad que aún se compone de ciertos individuos que anteponen el color de la piel o la nacionalidad al ejercicio digno de una profesión, y es por ello que exigimos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros profesionales que, con independencia de su origen, merecen todo nuestro respeto y admiración", destaca el sindicato.