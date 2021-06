“Estas certificaciones son una manera de demostrar la excelente calidad de nuestras producciones”

Kpra es una empresa ganadera dedicada a la producción y venta de leche y de genética caprina de pura raza murciano-granadina. Con el lema “genética y sanidad garantizadas”, Kpra se distingue por trabajar para lograr una buena alimentación, un adecuado manejo y, especialmente, un elevado estatus sanitario, con los que consigue que sus cabras expresen todo su potencial genético.

Recientemente Kpra ha avanzado en su modelo de sostenibilidad de la mano de Nanta y se ha unido a Granja Circular, obteniendo la calificación de Granja A y el certificado de conformidad de Aenor, que acredita que cumple los requisitos de sostenibilidad económica, medioambiental y social, además de los relativos a bienestar animal. Paco Moya, propietario y gerente de Kpra, explica en estas líneas lo que ha supuesto para ellos formar parte de Granja Circular.

¿Por qué te decidiste a entrar en Granja Circular?

Cuando Paco Marqués, el veterinario de Nanta, me propuso formar parte de Granja Circular, me pareció una buena idea. No es habitual que un modelo de sostenibilidad aúne los valores de salud y bienestar animal y el respeto medioambiental con el compromiso social y la sostenibilidad económica. Unificar estos conceptos en un conjunto global, siendo posible su medición objetiva mediante diferentes sistemas y herramientas, es algo diferenciador y que nos animó a participar y entrar en Granja Circular.

¿Cuál ha sido el proceso para lograr la calificación A de Granja Circular y el Certificado de Conformidad de Aenor? Y ¿qué soporte has necesitado para conseguirlo?

Todo comienza con la voluntad de mejora y la aceptación de que alguien “de fuera”va a conocer las“entrañas de tu granja” para detectar todos los aspectos mejorables en tu negocio, algo que no es muy común en el sector primario. Por ello, es fundamental estar abierto a la mejora, saber encajar correctamente las críticas constructivas, que son siempre positivas, y estar dispuesto a corregir aquello que, en definitiva, va a hacer aún mejor a tu granja.

El principal soporte es el equipo técnico de Nanta. No te encuentras solo, Nanta te ayuda a detectar estas posibles mejoras, tras la realización del análisis, y tú debes estar dispuesto a mejorar y entregarte a ello.

¿Qué buenas prácticas ya llevabas a cabo que te han servido para conseguir la certificación?

Hoy día, el objetivo no es producir más sino mejor. Intentamos poner en el mercado productos de calidad y para ello es fundamental aplicar los códigos de buenas prácticas: desde correctas medidas de bioseguridad, higiene, limpieza y desinfección, un buen manejo y alimentación hasta, por supuesto, un estado sanitario excelente.

¿Qué nuevas medidas has debido implementar para obtenerlo?

No han sido grandes cambios o modificaciones, sino más bien pequeños detalles de los que en ocasiones no eres consciente hasta que alguien te los dice, así como ligeros despistes que sabes que necesitas corregir, pero lo has ido retrasando por falta de tiempo.

Aunque cuando hablamos de sostenibilidad lo primero que se nos viene a la mente es el medioambiente, Granja Circular también abarca la sostenibilidad social y la económica, además del bienestar animal. ¿Qué opinas sobre la inclusión de estos cuatro pilares en el modelo? ¿Te parece necesario ir más allá de la sostenibilidad ambiental?

La granja es un ente vivo que tiene relación con el medioambiente, así como con las personas que trabajan en la granja, proveedores, clientes… y con el conjunto de la sociedad en general, con la que tenemos el compromiso de aportar un producto final de excelente calidad. Es por ello por lo que un plan de sostenibilidad debe abarcar todos estos aspectos.

Como ya mencioné antes, me llamó especialmente la atención que este modelo de sostenibilidad fuera más allá del respeto medioambiental y el bienestar animal. Considero que la dimensión social es muy importante. El trabajo en este sector es duro, requiere muchas horas, no hay fines de semana ni vacaciones cuando quieras, ya que los animales necesitan atención 24 horas al día 7 días a la semana. Es por ello fundamental cuidar al equipo que conforma la granja, asegurarse de que se sienten bien con lo que hacen y mantienen alta su motivación, más allá de, por supuesto, su correcta remuneración y una adecuada formación.

Pensando en el futuro, ¿qué beneficios crees que aportará para tu negocio el certificado de Granja Circular? ¿Prevés nuevas oportunidades?

Sobre todo, me parece importante transmitir a la sociedad en general, y a los consumidores en particular, que en granjas como la nuestra producimos atendiendo especialmente a los valores de bienestar animal y a la sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Nos preocupamos por los animales, así como por los residuos que genera nuestra actividad, por eso trabajamos hacia una economía circular, y, por supuesto, protegemos a nuestros trabajadores. Estas certificaciones son una manera de demostrar la excelente calidad de nuestras producciones y, en nuestro caso, de la leche que ponemos en el mercado a disposición de los consumidores. Y también nos ayuda a informar a los consumidores finales de forma que, con este conocimiento, estén dispuestos a apostar por el consumo de productos que ofrecen unas garantías y que cumplen unos requisitos, contribuyendo a perpetuar este tipo de producción sostenible.

¿Qué recomendaciones darías a aquellos ganaderos que tengan interés o necesiten sumarse a un proyecto de sostenibilidad?

Mi primera recomendación es que se animen a vivir esta experiencia cuyo resultado siempre va a ser positivo y va a suponer en última instancia una producción de mayor calidad. Se trata de “una apuesta a caballo ganador”, porque no va a significar jamás un paso atrás, sino que consiste en mejorar. Además, la disposición de Nanta por ayudarte es única, y esta compañía hace que las cosas sean muy fáciles.

Acerca de Granja Circular

Granja Circular es la propuesta de Nanta para avanzar en la sostenibilidad de la ganadería. Alineada con el Roadmap de Nutreco 2025, se trata de un modelo de sostenibilidad con el que demostrar el grado de sostenibilidad de una granja atendiendo a cuatro pilares fundamentales: económico, ambiental, social y bienestar animal. Con el Decálogo de Granja Circular como guía, conjunto de diez troncos críticos a considerar, Granja Circular califica a las granjas en tres categorías (A, B y C) en función de sus resultados de sostenibilidad.

Con un enfoque multidisciplinar, incluye varias herramientas de cálculo y evaluación y cuenta con indicadores solventes, medibles y prácticos, siendo posible la verificación de la certificación de sostenibilidad por parte de Aenor. Más información en www.nanta.es/granja-circular

Acerca de Nanta

Nanta es la compañía líder en la fabricación y comercialización de piensos compuestos en la península ibérica. Comenzó su actividad en 1968 y desde entonces el alto grado de compromiso con sus clientes y el mundo de la producción ganadera en general, la tecnología empleada y sus programas de I+D+i y calidad han supuesto un auténtico motor de avance para este sector industrial. Una clara vocación y apuesta por la innovación que la compañía mantiene y mantendrá en el futuro.

Englobada dentro de la multinacional Nutreco, Nanta cuenta con 22 centros de producción dotados de tecnología punta y todas ellas certificadas en la norma ISO 14001 de medio ambiente y ISO 45001 de prevención de riesgos laborales. Cabe destacar sobre todo la certificación de seguridad alimentaria FSSC 22000, garantía de la seguridad y la calidad de los productos de la compañía. En su portfolio de más de 200 productos se encuentran alimentos para porcino blanco e ibérico, para cunicultura y avicultura, para vacuno de carne y de leche, ovino y caprino, y para la alimentación de perros, gatos y caballos.