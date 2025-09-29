‘Aves de España’, el sello que consolida el liderazgo y compromiso del sector avícola nacional

En un contexto donde la calidad, la sostenibilidad y la transparencia marcan las decisiones de consumo, el sello “Aves de España” se ha consolidado como una herramienta estratégica del sector avícola español. Impulsado por Avianza, la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, este distintivo representa el compromiso de los productores nacionales certificados con un modelo de producción responsable, eficiente y alineado con los valores que demanda la sociedad actual.

El sello aglutina a los operadores que producen carne de pollo, pavo y codorniz en España bajo unos estándares comunes de excelencia. Más allá de cumplir con la normativa vigente, la certificación apuesta por tres pilares esenciales: la sostenibilidad ambiental, el bienestar animal y la seguridad alimentaria. Desde la granja hasta el punto de venta, los productos certificados son sometidos a rigurosos controles que garantizan su trazabilidad y la aplicación de buenas prácticas en todas las fases de la cadena.

Uno de los elementos más innovadores del sello es la integración del sistema Avianza Animal Welfare Spain (AAWS), una auditoría externa e independiente que eleva los niveles de exigencia en materia de bienestar animal. Este componente no solo refuerza la fiabilidad del distintivo, sino que también responde a una creciente preocupación del consumidor: saber que los productos que consume proceden de animales criados en condiciones responsables y respetuosas.

El compromiso con la transparencia es otro de los valores añadidos de “Aves de España”. Cada producto certificado incorpora en su etiquetado un código QR que permite a los consumidores acceder a información detallada sobre su origen, la empresa certificada y los procesos seguidos hasta su comercialización. Este sistema refuerza la relación de confianza entre productor y consumidor, cada vez más exigente con la trazabilidad y la claridad en el etiquetado de los alimentos.

La carne avícola es uno de los pilares fundamentales de la dieta española y una de las proteínas animales más consumidas en el país. España produce más de 1,6 millones de toneladas al año, lo que posiciona al sector como uno de los motores de la industria agroalimentaria. Además, da empleo directo e indirecto a miles de profesionales y constituye una actividad clave para muchas economías locales. En este contexto, “Aves de España” no es solo un sello de calidad, sino también un vehículo de defensa del producto nacional, del consumo responsable y del modelo de producción europeo frente a importaciones sin los mismos requisitos.

La certificación se enmarca en una estrategia de largo recorrido orientada a reforzar el valor añadido del producto avícola español, promover su diferenciación en los mercados internacionales y consolidar al sector como referente en innovación, sostenibilidad y compromiso social. Las empresas certificadas están inmersas en un proceso de mejora continua que incluye inversiones en tecnología, digitalización y reducción del impacto ambiental, en línea con los objetivos de transición ecológica marcados por la UE.

Sello.

Para Avianza, “Aves de España” es mucho más que un distintivo. Es una declaración de intenciones compartida por un sector que quiere liderar con hechos y demostrar su aportación al bienestar social, al desarrollo rural y a la alimentación saludable. La certificación actúa como nexo de unión entre productores, distribuidores, restauración y consumidores, fortaleciendo una cadena de valor que apuesta por la confianza y la profesionalidad.

En un mercado donde la diferenciación es clave, contar con un sello como “Aves de España” es una ventaja competitiva. Permite a las empresas proyectar una imagen de compromiso, generar confianza y acercarse a un consumidor cada vez más exigente e informado. En definitiva, es un símbolo del orgullo de hacer las cosas bien, de producir en España con los más altos estándares, y de poner en valor uno de los sectores más dinámicos de nuestra agroindustria.