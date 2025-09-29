Cuatro Vegas, en la búsqueda de medidas para que el campo pueda dormir tranquilo

CON la llegada del mes de septiembre, que este año comenzó en lunes, parece como si de pronto todo se pusiera en marcha tras las vacaciones estivales que habrán disfrutado quienes las hayan tenido. Pero en el campo, y más concretamente en el Bajo Andarax, julio y agosto son meses cuasi de plena actividad, particularmente agosto, y más aún a partir de la segunda quincena, fecha en la que suele comenzar la plantación del tomate, cultivo mayoritario en la zona.

Esta dinámica repercute en la demanda de agua para riego y obliga a planificar y organizar la disponibilidad de las reservas almacenadas y su distribución a los regantes, cosa que no es fácil, máxime cuando no se dispone de suficiente volumen almacenado, ni se cuentan con otros recursos hídricos alternativos y complementarios a las aguas regeneradas provenientes de la depuradora de Almería, si se exceptúan las aguas que provienen de la IDAM de la capital, es decir, de la desaladora del municipio de Almería.

Pero la suma de aguas de ambas procedencias no permite atender el importante incremento de la demanda de riego en la franja temporal que puede abarcar desde mediados de agosto hasta bien entrado octubre. Además, por razones técnicas, es imposible recibir todo el potencial acumulado de ambas fuentes (depuradora y desaladora) y es por ello que urge acometer las obras necesarias para el máximo aprovechamiento de las aguas de la depuradora de la capital mediante el Plan PARRA, con una visión de futuro, pues el crecimiento urbano conllevará un incremento de los volúmenes tratados en dicha depuradora.

Así pues, agotadas las reservas acumuladas en las balsas de la comunidad, no queda otro recurso que realizar cortes intermitentes del suministro, con la esperanza de que el regante haya acumulado agua suficiente en sus propias balsas o que disponga de aguas subterráneas complementarias. Por supuesto, también se confía en que llueva algo (cosa poco probable) y que así se puedan acopiar aguas pluviales, y, como no, en que el tiempo refresque y con ello se reduzcan las necesidades de los cultivos. Todo lo anterior, que forma parte de la rutina anual, lleva necesariamente a incidir en cuestiones que no pueden dejar de reclamarse una y otra vez, por pesado que resulte.

En primer lugar, se debe señalar la imperiosa necesidad de disponer de balsas en las que acumular agua en momentos de menor demanda, para utilizarla posteriormente en épocas de mayor necesidad. Y cuando se habla de balsas, no se hace referencia únicamente a las que pueda tener la comunidad, sino también a que cada regante cuente con su propia balsa, que aparte de garantizarle una reserva en épocas de mucha demanda, le asegure agua ante posibles, y cada vez más probables, roturas en las redes de tuberías. En lo que respecta a Cuatro Vegas, a lo largo del tiempo ya se han realizado varios embalses y se dispone de suelo y proyectos para ejecutar algunos más.

En segundo lugar, debe ponerse de relieve la importancia de los volúmenes aportados por la desaladora de la capital, que, aunque comparados con el volumen total recibido de la depuradora sean relativamente pequeños en términos cuantitativos, resultan trascendentes porque cubren el déficit del momento de máxima necesidad. En este aspecto, se confía en que tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Ayuntamiento de Almería se renueven las autorizaciones temporales para poder contar en años sucesivos, y en tanto sea posible, con las aguas de la desaladora capitalina.

Y para concluir, cabe referirse a la importancia que tiene disponer de aguas de la desaladora de Mar de Alborán, con la que Cuatro Vegas ya tiene firmado un contrato de suministro, así como acometer las obras necesarias para reutilizar las aguas de la depuradora del Toyo en los regadíos del Bajo Andarax. Realizadas todas estas actuaciones, el campo dormirá algo más tranquilo.