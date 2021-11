Inverconec: invernaderos eficientes

Podemos diseñar un invernadero completamente conectado? ¿Es posible reunir todas las fuentes de datos de la producción agrícola en una única plataforma? Estas son las cuestiones que aborda el proyecto del Grupo Operativo Inverconec. Una aventura en la que nos hemos embarcado una serie de empresas e instituciones públicas para avanzar hacia el invernadero del futuro, más inteligente, sostenible y rentable.

En la actualidad, los invernaderos ya cuentan con un gran número de elementos conectados, como sensores de suelo, sistemas de riego, de domótica del invernadero, etc. De ellos depende en muchos casos la aplicación de agroquímicos y de otros insumos. Esto nos plantea un problema, muchos de esos dispositivos no están interconectados entre sí y toman medidas aisladas que no están en consonancia con todos los sistemas.

Esto nos ha llevado a pensar que sería muy interesante para los profesionales agrícolas disponer de un sistema de control centralizado desde donde poder tomar decisiones con una visión global del sistema, y tomando en cuenta el máximo número de elementos.

El objetivo de GO Inverconec es mejorar la adquisición de los datos liberando al productor de esa tarea y agilizar la toma de decisiones incorporando todos los datos de sistemas y sensores en una sola solución. Además, es una herramienta dirigida a mejorar la trazabilidad y la sostenibilidad agroalimentaria. En esta iniciativa participan empresas e instituciones con una importante vinculación con el sector de los invernaderos y la innovación agroalimentaria: Coexphal, Anecoop, Proexport, Universidad de Almería, Agroplanning, Hispatec y Fundación Cajamar.

Desde Agroplanning, aportamos al proyecto Inverconec nuestra experiencia en conectividad de vehículos agrícolas. Así, al digitalizar esa parte de la producción bajo invernadero, contribuimos a generar ese nuevo “ecosistema conectado” para la producción de alimentos.

Desde hace más de cinco años, en Agroplanning trabajamos en la adquisición automatizada de datos de actividades agrícolas. Nuestra solución “My Agroplanning” ayuda a cientos de agricultores y empresas a gestionar de forma avanzada sus flotas de vehículos agrícolas, combinando hardware y software para monitorizar y analizar la actividad en sus explotaciones.

Nuestro algoritmo de control automatizado de labores es capaz de verificar que los trabajos de campo se están ejecutando en tiempo y forma adecuados, siguiendo los parámetros dispuestos por la persona responsable de la prescripción de las actividades, recibiendo un aviso automático cuando esto está ocurriendo así.

Con el proyecto GO Inverconec queremos estandarizar los datos y conseguir una trazabilidad más transparente y rica entre la producción, la comercialización, la administración y el consumidor. Para completar este proceso de digitalización en la cadena de valor del sector agroalimentario vamos a hacer uso de múltiples fuentes de datos, aplicando analítica avanzada y Big Data para analizar y mejorar todos los procesos, desde la primera labor hasta la distribución al consumidor final.

Otro de los objetivos es disminuir la brecha digital de las producciones españolas, donde el 24% de los productores utilizan algún tipo de tecnología inteligente, frente otros países como en Estados Unidos, donde hasta el 80% de los agricultores practica el “Smart Farming”.

Con esta plataforma interconectada, esperamos conseguir la digitalización y el control completo de la producción bajo invernadero, logrando mayores cotas de productividad, eficiencia, sostenibilidad, trazabilidad y capacidad de gestión, a la vez que conseguimos promover el emprendimiento. Esperamos apoyar una estrategia global para el control y reducción de insumos mientras, de forma automática, cumplimos con los requisitos de trazabilidad que las normas comunitarias exigen.Con la estandarización y disponibilidad total de los datos se abre la puerta a aplicar a las mismas herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden a predecir tendencias, optimizar recursos y prescribir de forma individual para cada invernadero.

El ámbito de actuación del proyecto abarca desde ámbitos puramente productivos como la fenología, la sanidad vegetal, las labores culturales y los costes y rendimientos del cultivo, hasta el registro digital de tareas relacionadas con la comercialización, como el control de lotes, el control de calidad, el paletizado, o la logística.

Inverconec, tecnología de vanguardia

En conclusión, el proyecto Inverconec va a acercar la tecnología a los agricultores poniendo a su disposición soluciones innovadoras y favoreciendo su rápida integración en el trabajo diario de las explotaciones.

Crearemos vínculos entre empresas líderes en tecnologías de vanguardia y el sector agroalimentario para ayudar en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, mejorando a la vez la productividad y la eficiencia de las explotaciones.