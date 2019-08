AlVelAl aborda en un encuentro la agricultura regenerativa

Miguel Martínez reconoce que entró en agricultura regenerativa porque “nos pareció que las técnicas son lógicas con lo que pide el terreno”. En la próxima campaña pretenden comenzar a trabajar con abonos verdes, incorporando al suelo Beza y Yero para fijar el nitrógeno “La idea es hacerlo en mitad de las calles para empezar. Llevamos poco tiempo y no dejamos de lrbar de golpe, vamos poco a poco”.

Miguel Martínez , por su parte cuenta con una finca tradicional de cereal en Entrredicho, en la zona alta de Caravaca, y desde hace unos años está metiendo arbolado, almendro, nogal y pistacho. En la actualidad cuenta con cubierta vegetal que maneja con ganado en extensivo, labrando solamente en primavera. “Cuando más cuidado hay que tener con las ovejas y los árboles es cuando estos son pequeños y tienen brotes verdes, por los árboles ya crecido no hay problema”. De la misma manera, cada tres o cuatro años incorporan compost al suelo y, en un futuro, espera hacer alguna línea de infiltración en aquellas zonas con pendiente para luchar contra la erosión y permitir que se infiltre mejor el agua.

Manuel Martínez trabaja desde 1991 con una explotación de 250 hectáreas en agricultura ecológica de almendro, cereal y viña. Una finca que cuenta con un 21 por ciento de pendiente con la pérdida de suelo que eso suponía por las lluvias torrenciales que se producen “con AlVelAl recuperé la ilusión de recuperar los suelos”. Manuel, trabaja con terrazas de unos 40 centímetros de altura y 7 kilómetros en curvas de nivel; “cuando llueve el agua se queda ahí y tarda hasta cuatro días en filtrarse, y no se pierde”.

“No existe agricultura ecológica o biodinámica, sino sentido común”

Miguel Ángel Gómez cuenta con más de una década de experiencia como agricultor y reconoce que lo más complicado es cambiar la mentalidad “Mi padre fue el primer detractor de los cambios en la finca”. Gómez ha apostado por el abono verde, cuando comenzó en AlVelAl él ya llevaba 5 años incorporándolo. Una medida transitoria que reduce el labrado de cinco a dos veces al año.

“El labrado es por cultura, el que no labraba era un gandul. El abono verde lleva a labrar cuando se siembra y al incorporarlo”. “Es una técnica que mejora la capacidad de infiltración, aporta materia orgánica y reduce la erosión”. Este agricultor que, además, forma parte del equipo técnico de AlVelAl reconoce: “Para mí no hay una agricultura ecológica, biodinámica… no existe. Para mi existe una agricultura con sentido común”.

Destination AlVelAl busca conectar el interior con los centros turísticos de la costa, vendiendo nuestros productos, pero también atrayendo a turistas concienciados con el medioambiente para que puedan ver, in situ, que otra forma de hacer agricultura es posible. Además de degustar el producto local en el territorio y conocer su patrimonio gastronómico, artístico y cultura.