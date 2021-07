Ventas y precio: alegría en el aceite de oliva

El sector aceitero está contento porque a tres meses del cierre de la campaña oleícola, el ritmo de salidas registrado hasta ahora confirma un año récord en ventas de aceite de oliva. Así lo avanzan los últimos datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en los que se recoge unas salidas de 122.010 toneladas en junio, dato que se sitúa en la media histórica del noveno mes de ejercicio oleícola.

“Junio vuelve a arrojar al sector del aceite de oliva unas buenas cifras de salidas, más si se tiene en cuenta las escasas existencias que hay en las almazaras”, explicó el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego, en la última reunión mantenida en la sede de la federación en Córdoba.

Al cierre del mes pasado, en las almazaras había unas existencias de 437.290 toneladas. En este sentido, Cristóbal Gallego expuso que, si se continúa con este ritmo de comercialización, “previsiblemente las disponibilidades de aceite de oliva a cierre de campaña sean bajas y se produzca un hecho histórico: habrá más existencias en el sector envasador que en las almazara”.

Desde el inicio del ejercicio se han vendido 1.279.880 toneladas, lo que se traduce en unas salidas medias mensuales superiores a las 142.000 toneladas. Por tanto, como ya avanzó el representante sectorial, “de mantenerse el ritmo de mercado registrado en estos nueve meses, la 2020-2021 se convertiría en una campaña sin precedentes en cuanto a comercialización”.

El presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía considera que los esfuerzos realizados por el sector para buscar mercados alternativos y las condiciones comerciales han ayudado a este buen ritmo de comercialización. “Además, los olivareros andaluces -agregó- esperan poder recuperar el mercado estadounidense perdido como consecuencia de los aranceles impuestos a finales de 2019, y cuya suspensión por cinco años se confirmó precisamente a mediados de mayo”.

Cooperativas Agro-alimentarias reclama una estrategia hídrica para el olivar

Durante el Consejo Sectorial también se analizó el impacto que tendrá la propuesta del Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Agricultura en el sector del olivar, ya de por sí afectado por la convergencia brusca aprobada y ejecutada en este 2021. Las cooperativas oleícolas son contrarias a la reducción de regiones productivas propuesta por el departamento de Luis Planas, ya que impactarían de forma directa en un modelo agrícola diversificado como es el andaluz, con numerosos sistemas de producción. Los oleicultores también han mostrado su preocupación por la definición de los ecoesquemas, de los que dependerán entre el 23 y el 25% del presupuesto de los pagos directos.

Por último, el Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía analizó el programa sectorial propuesto en su día por el ministro para el aceite de oliva en el próximo marco normativo de la PAC y se puso sobre la mesa la necesidad de trabajar en una estrategia hídrica, dotada de un presupuesto, para garantizar la rentabilidad y, por tanto, el futuro de un sector clave en Andalucía.

Buenos precios

También UPA Andalucía confirma que la comercialización de aceite de oliva ya supera la producción de la pasada campaña. “Los datos publicados por la AICA son rotundos y confirman la magnífica salud de las ventas, incluso con precios constantes por encima de los 3 euros desde hace más de un mes”. Agregan que el consumo mantiene su línea ascendente, sobre todo gracias a las exportaciones, y eso hace que, después de nueve meses de campaña de comercialización, el aceite de oliva vendido ya sea más que el producido, lo que nos hace encaminarnos a unas ventas de récord absoluto superiores a las registradas en 2020, un año que ya fue histórica.

Ante esta magnífica realidad, el responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA y secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, destaca que “hemos vendido más aceite de oliva del que producimos la campaña pasada. En nueve meses han salido 1.233.510 toneladas frente a las 1.112.000 toneladas producidas. Y los precios siguen por encima de los costes de producción. Eso confirma que el olivar tradicional tiene mucha vida a pesar de los especuladores. No para de demostrar que este cultivo, el modelo mayoritario de Andalucía, es sostenible social, medioambiental y económicamente y que somos imprescindibles para cubrir la creciente demanda mundial”.

Patrimonio Comunal Olivarero

UPA destaca los datos de la AICA, que confirman una producción acumulada de aceite de oliva de 1.387.266 toneladas; con unas existencias totales de 437.287 toneladas, lo que suponen 86.744 toneladas menos que en mayo; mientras que en los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero se guardan 35.089 toneladas, 9.311 menos que a 30 de mayo.

Andalucía ha aumentado más de un 15% sus ventas a sus principales destinos

“Un mes más seguimos inmersos en una campaña de comercialización excelente, con un importante ritmo de salidas y con los precios por encima de los costes de producción. Esto demuestra que el consumo no se resiente pese a los discursos interesados que pretenden que el olivar tradicional no tenga futuro. La realidad corrobora lo que seguimos defendiendo desde hace mucho tiempo: no sobra aceite de oliva, sobran especuladores”, concluye Cristóbal Cano.

No obstante y al igual que las cooperativas, UPA Andalucía mira con preocupación la próxima campaña de recolección y está muy atenta a la evolución del campo, “puesto que el déficit hídrico que estamos padeciendo se ceba, principalmente, con el olivar de secano, y podría conllevar una importante reducción productiva de no llover en los próximos meses y, en especial, en otoño”.

Destinos de exportación

Andalucía tiene unas ventas muy diversificadas de aceite de oliva, con países de los cinco continentes entre sus diez primeros destinos de exportación. Seis de ellos experimentan importantes crecimientos, por encima del 15%, según los datos recopilados por Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. El primer mercado internacional del aceite de oliva de Andalucía es Italia, con 222 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2021, el 26,1% del total, que registra un alza del 68% respecto al mismo periodo del año anterior, y es el destino que más crece en este periodo de los diez primeros.

En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos, con 151 millones de euros, el 17,7%, que crece un 37%; al que siguen Portugal, con 120 millones, el 14,1%, que sube un 35% en este periodo; y Francia, con 51 millones, el 6% del total.

Andalucía demuestra su apuesta por abrirse a nuevos mercados con sus siguientes destinos. Así, el quinto es Japón, con 29 millones, el 3,4% del total; al que sigue Australia, con 25,1 millones, el 2,9% y China, con 23,9 millones, el 2,8%, que crece un 16% en este periodo.

Cierran el Top10 el Reino Unido, con 17,7 millones, el 2,1%; Canadá, con 17 millones, que es el tercer mercado que más crece, con un alza del 58%; y México, con 16,3 millones, que es el segundo mercado en crecimiento, con una subida del 67% en este periodo.

Además, registran importantes avances otros mercados como Arabia Saudí (13º destino de las ventas), que sube un 66% y alcanza los 11,6 millones; India (15º), que crece un 46% hasta los 8,7 millones; o Ecuador (25º), que crece un 49% hasta los 3 millones de euros.