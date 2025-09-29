La Mojonera impulsa la agricultura con una histórica rebaja fiscal para la construcción de invernaderos

Ubicada en el corazón del Poniente almeriense, La Mojonera se ha consolidado como uno de los enclaves agrícolas más relevantes de la provincia de Almería. A pesar de su reducida extensión —tan solo 24 kilómetros cuadrados—, el municipio alberga una densísima red de explotaciones intensivas bajo plástico que han dado forma a su paisaje, su economía y su modelo de desarrollo. El mar de invernaderos que caracteriza la comarca es, en La Mojonera, una seña de identidad y un motor de transformación social y económica.

Este municipio almeriense es, de forma incuestionable, un territorio al servicio del campo. La agricultura intensiva es el motor que impulsa su actividad productiva y una fuente esencial de empleo, innovación y cohesión social. A lo largo de los últimos años, La Mojonera ha apostado por consolidarse como municipio atractivo para la inversión agrícola, promoviendo una normativa fiscal y urbanística que favorezca la implantación y expansión de invernaderos. La apuesta municipal por el sector primario se traduce en políticas activas de apoyo, incentivos fiscales y una visión estratégica que sitúa a la agricultura en el centro de la acción pública.

En esta línea, una de las iniciativas más destacadas del Ayuntamiento ha sido la reducción del 95 por ciento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) aplicable a las nuevas edificaciones agrícolas. Esta rebaja fiscal, reflejada en la Ordenanza Fiscal Reguladora del ICIO, se enmarca en una estrategia municipal más amplia que busca dinamizar el tejido agrario e industrial del municipio, facilitar la modernización de las explotaciones y atraer nuevas inversiones.

Agricultura como eje estructural del municipio

Más del 90% del tejido económico de La Mojonera gira en torno a la agricultura. Desde la producción hortofrutícola hasta la industria auxiliar y los servicios técnicos, el campo sostiene una compleja cadena de valor que va mucho más allá de la actividad estrictamente agraria. La presencia de empresas de suministros, comercializadoras, transportistas, talleres y firmas de innovación agraria convierten al municipio en un polo agroindustrial en continuo movimiento.

El Ayuntamiento, consciente de esta realidad, ha orientado sus políticas públicas hacia la consolidación de un entorno fiscal favorable a la inversión agrícola. El objetivo: facilitar la ampliación, renovación y modernización de explotaciones, reducir las cargas tributarias iniciales de quienes desean emprender y promover el empleo asociado al sector. La Mojonera, así, se posiciona como un municipio que entiende la agricultura no solo como una actividad económica, sino como un elemento vertebrador de la sociedad y del territorio.

Sin precedentes

La reducción del ICIO en un 95% para la construcción de invernaderos supone una de las medidas fiscales más relevantes adoptadas en los últimos años en La Mojonera. El ICIO, con un tipo general del 4%, grava habitualmente la ejecución de cualquier obra, instalación o construcción sujeta a licencia municipal. Esta carga tributaria puede resultar especialmente gravosa para el sector agrícola, donde la construcción de nuevas infraestructuras supone una inversión elevada.

Según la Ordenanza Fiscal Reguladora aprobada por el Ayuntamiento de La Mojonera, la construcción de invernaderos pasa a contar con una bonificación del 95% de la cuota del impuesto. Además, el coste unitario de ejecución material para este tipo de obras se ha fijado en tan solo 8 €/m², una cifra considerablemente inferior a la establecida para otras construcciones (por ejemplo, 150 €/m² para almacenes agrícolas o hasta 620 €/m² en el caso de oficinas y viviendas).

La aplicación de esta bonificación permite una reducción muy significativa del coste total de construcción para los promotores. Así, un invernadero de 10.000 m², cuya base imponible sería de 80.000 euros, pasaría de tributar 3.200 euros en concepto de ICIO a solo 160 euros. Esta diferencia supone un incentivo real y tangible para la inversión, la modernización y la ampliación de las explotaciones agrícolas, y sitúa a La Mojonera como referente en la aplicación de políticas fiscales proagrarias.

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, ha destacado que la reducción del ICIO para la construcción de invernaderos responde a la voluntad del equipo de Gobierno de “facilitar la inversión y modernización de las explotaciones agrícolas, situando a La Mojonera a la vanguardia en el apoyo al sector primario”. Junto a ello, también ha señalado que “la práctica totalidad de las empresas del polígono industrial de La Mojonera están relacionadas con la agricultura, lo que convierte a este espacio en un motor fundamental para el desarrollo y la diversificación del sector agroindustrial local”.

La medida ha sido también valorada por Francisca Pardo, concejala de Promoción Económica y de la Cultura, que incluye las áreas de Participación Ciudadana, Mercados, Consumo, Desarrollo Rural, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de La Mojonera, quien ha subrayado la vinculación entre fiscalidad, desarrollo rural y dinamización local: El impulso al sector agrícola que representa esta bonificación también repercute en otros ámbitos estratégicos como el desarrollo rural, el consumo local o la proyección turística del municipio. Apostar por la modernización de nuestras explotaciones es también apostar por la cultura del esfuerzo, el arraigo y la identidad de La Mojonera”, ha afirmado la edil.

“Desde nuestras áreas trabajamos para que este tipo de políticas tengan una dimensión transversal: no se trata solo de cultivar, sino de generar valor, empleo y oportunidades para todos los sectores vinculados al campo”, ha añadido Pardo.

La Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del Ayuntamiento de La Mojonera recoge los criterios de aplicación del impuesto y las bonificaciones posibles. En su anexo, se establece de forma expresa:

Tipo general de gravamen: 4%

Bonificación máxima aplicable: hasta el 95%

Coste unitario para invernaderos: 8 €/m²

La bonificación se articula conforme a lo previsto en los artículos 100 a 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004), que permite a los ayuntamientos aplicar bonificaciones de hasta el 95 % por razones de interés o utilidad municipal. El procedimiento, regulado por la propia ordenanza, exige solicitud formal por parte del interesado, valoración técnica y aprobación plenaria.

Un polígono industrial al servicio del agro

Aproximadamente el 90 por ciento de las empresas instaladas en el polígono industrial de La Mojonera están vinculadas directa o indirectamente a la agricultura. Este dato evidencia el papel estratégico que tiene este espacio industrial en la economía local.

El Ayuntamiento trabaja actualmente en la mejora de infraestructuras viarias, abastecimiento de servicios y simplificación administrativa para atraer nuevas empresas, mantener el empleo y favorecer la diversificación agroindustrial. La apuesta por el polígono industrial es, en definitiva, una extensión natural de la vocación agrícola del municipio, que busca diversificar su economía sin perder de vista su principal motor productivo.