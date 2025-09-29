Níjar, vergel de Europa: entre el reto hídrico y el impulso para construir el Puerto Seco

EL Campo de Níjar se manifiesta como el vergel de Almería, una provincia que tiene argumentos de sobra para presentarse al mundo como la ‘huerta de Europa’, y en la que el municipio posee la mayor superficie de producción ecológica y sostenible. De las 6.000 hectáreas cultivadas en su extenso término municipal, alrededor de la mitad cuentan ya con certificación ecológica, y cada campaña la cifra continúa creciendo.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, destaca que “nuestras empresas son un ejemplo admirado e imputado por su capacidad para llevar las mejores hortalizas frescas a millones de personas en decenas de países”. Así, tal y como recuerda el máximo representante de la localidad, “los nijareños han transformado con esfuerzo, sacrificio, ingenio y talento un erial en la auténtica despensa de Europa”.

El agua es uno de los grandes retos del sector en Níjar, donde el consistorio, a pesar de no poseer competencias directas en materia hídrica, se ha volcado de lleno en buscar soluciones para sus agricultores. “El agua es el verdadero combustible de nuestra economía, de nuestro modo de vida”, afirma José Francisco Garrido, quien agradece “la disposición de todos los agentes para alcanzar soluciones ante la escasez de agua”, sentido en el que menciona, entre otros, a las comunidades de regantes, a los administradores de la desaladora ‘Mar de Alborán’, a la desaladora de Carboneras, a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, y al Gobierno de España.

En este sentido, el regidor reclama la necesidad del Puerto Seco como otro de los retos de futuro para el Campo de Níjar. Esta es una infraestructura necesaria para seguir contribuyendo al desarrollo económico mediante la agricultura almeriense, en una provincia referente en las exportaciones. Este proyecto contempla 175 hectáreas de superficie logística adyacente a la autopista A-7 y conectada por ferrocarril al Corredor Mediterráneo a través de la futura línea de alta velocidad para tráfico mixto Almería-Murcia. Se ubicará en el triángulo formado entre la autovía A7, la carretera AL-3108 y la Rambla de Cambronal. A principios de año, el Ayuntamiento de Níjar dio un importante paso adelante para el futuro Puerto Seco con la aprobación en Junta Local de Gobierno, de su ‘Plan Especial de Infraestructuras y Servicios comunes a las áreas de reparto comunes, Logística y Ródenas’, y que está a la espera de obtener el visto bueno por parte de la Consejería de Fomento y del Ministerio de Transportes para poder agilizar las obras.

“El futuro del modelo agrícola no sólo de Níjar, sino almeriense, pasa inevitablemente por el Puerto Seco de Níjar, una infraestructura que tiene que entrar e n funcionamiento cuanto antes. No en vano, se trata de un área logística que, una vez preste servicio, permitirá una excelente conectividad de las infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias de Almería con las de otras provincias españolas y territorios del resto de Europa, muchos de los cuales son destacados importadores de productos almerienses. El Puerto Seco vendrá a mejorar notablemente la eficiencia de las cadenas de suministro con origen-destino Almería, especialmente las de nuestra agricultura”, valora el alcalde.

Además, para apoyar a los agricultores, verdadero motor de este sector, el Ayuntamiento lleva años incrementado el presupuesto para mejorar las vías y caminos rurales, poniendo incluso en funcionamiento una patrulla rural para reforzar la seguridad en el campo nijareño. “Nos van a tener a su lado siempre que lo necesiten”, destaca Garrido, remarcando su apoyo incondicional a los trabajadores del sector primario.