El Puerto de Huelva, referente en logística de mercancía a temperatura controlada

Una delegación del Puerto de Huelva, liderada por su presidente, Alberto Santana, participa entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre en la 17ª edición de la muestra Fruit Attraction de Madrid, organizada por IFEMA y FEPEX. Un encuentro comercial de referencia para la comercialización mundial de frutas y hortalizas, donde se da cita el conjunto de profesionales que integran cadena de valor de la logística a temperatura controlada y donde el Puerto de Huelva tiene presencia con un espacio expositor en el stand de Puertos del Estado (pabellón 4).

Durante este encuentro los representantes del Puerto de Huelva mantendrán distintos contactos comerciales y de negocio para dar a conocer la conectividad marítima de la dársena onubense y su especialización en la logística a temperatura controlada, con el Hub Logístico del Frío, operado por Frigoríficos Portuarios del Sur, como punta de lanza en la estrategia de crecimiento y diversificación de sus tráficos.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha puesto de manifiesto la oportunidad que conlleva asistir a este evento internacional, “puesto que hace posible que mantengamos numerosos encuentros comerciales con los máximos representantes de destacadas empresas hortofrutícolas, marítimas, así como de logística y transporte, con el propósito de incrementar los flujos de mercancías a través del Puerto de Huelva, aprovechando nuestra apuesta por la intermodalidad, concentrada en la plataforma intermodal del Muelle Sur, donde hemos aumentado de forma significativa nuestra conectividad marítima y la especialización en la logística del frío, un paso cualitativo que redundará en la generación de nueva actividad y en nuestra apuesta por el crecimiento y la diversificación de nuestros tráficos”.

El Puerto de Huelva, con conexiones marítimas regulares con Marruecos, África occidental, Levante español, Islas Canarias, Oriente Medio, India y Pakistán, y Canadá, entre otros destinos, mueve anualmente más de 160.000 toneladas de frutas, hortalizas y legumbres y cuenta con un excelente posicionamiento para configurarse como puerta europea de mercancías reefers para el continente americano y África.

Todos estos tráficos tienen lugar en el Muelle Sur, una dársena con una alta especialización en logística de mercancía a temperatura controlada. Este muelle dispone de una línea de atraque de 1.275 metros, cuenta con una terminal de contenedores de 58.000 metros cuadrados gestionada por la compañía Yilport Huelva, que será ampliada en el presente año con 77.000 metros cuadrados adicionales para dar cabida a la creciente demanda de este tipo de tráficos., con previsiones de expansión en los próximos años hasta alcanzar 250.000 metros cuadrados.

Además, el Muelle Sur, acoge una zona de 55.000 metros cuadrados dedicada al tráfico rodado dotada con una rampa roro de dos atraques, a la que se acaba de sumar otra con las mismas características, por lo que permite así operar cuatro buques a la vez, adaptando la capacidad roro del Puerto de Huelva a las necesidades que el mercado demanda. Por otro lado, el Muelle Sur cuenta con una terminal ferroviaria con dos vías de 750 metros, que también se encuentra actualmente en proceso de ampliación, con la construcción de una tercera vía que se dedicará al servicio de Autopistas Ferroviarias, con el tráfico de mercancía reefer como líder en la apuesta por la extensión logística del Puerto de Huelva hacia el interior.

Con todo ello, en el “corazón” operativo del Muelle Sur, junto a las instalaciones del Puesto de Control Fronterizo y dando servicio al contenedor, el tráfico rodado y la mercancía general convencional, se encuentra el Hub Logístico de Frío, operado por Frigoríficos Portuarios del Sur (https://friportsur.com/).

Estas instalaciones frigoríficas, con una capacidad de almacenamiento de 180.000 metros cúbicos (24.000 posiciones para congelado y 2.000 para refrigerado), cuentan con un silo autoportante automatizado de 5.000 metros cuadrados de superficie y 32 metros de altura, configurándose como una de las instalaciones especializadas en frío portuario más importantes en capacidad de almacenamiento, innovación tecnológica, digitalización y eficiencia energética de Europa.