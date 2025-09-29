Región de Murcia: exportando horticultura con sabor y calidad

Nadie puede negar el potencial exportador de los productores de frutas y hortalizas de la Región de Murcia. Las cifras de 2024, donde registramos un nuevo incremento del valor de las exportaciones de más del 6% superando los 3.500 millones de euros, son la reafirmación del mismo y estamos seguros de que este 2025 continuarán creciendo tal como ya indican los datos de los primeros meses del año

2025 además ha sido el año en el que se ha cumplido el 25 aniversario de nuestra primera participación en Fruit Logistica Berlín. Una de las citas internacionales más importantes para un sector que ha crecido en este tiempo más de un 300%. Por eso, hoy no es raro visitar un supermercado en Alemania y encontrar brócoli, limones o lechugas producidas en la Región, como tampoco lo es en otros países europeos o en el Reino Unido.

Los agricultores regionales saben que cuentan con el apoyo del Gobierno regional para seguir creciendo, para llegar más lejos y para que la marca Región de Murcia siga siendo sinónimo de calidad y buenos productos.

Recientemente, en Hong Kong, un grupo de exportadores mostraban a los mercados asiáticos el potencial de los cultivos regionales en la Asia Fruit Logistica. Más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias de la Región de Murcia a Asia tuvieron como destino China, Japón y Corea del Sur, según los datos de ventas al continente asiático correspondientes a 2024. La suma de estos tres países representó más del 56 % del total, por un valor de 313 millones de euros.

Unas cifras que ya se están incrementando en los meses que llevamos de 2025, por lo que podríamos hablar de un año récord si se mantienen las buenas perspectivas en los próximos meses.

Asia es una oportunidad como también lo es Canadá o algunos países africanos con los que ya hay relaciones comerciales establecidas que podrían reforzarse en los próximos meses ante la incertidumbre que están ofreciendo otros mercados.

Posibilidades que pueden convertirse en una realidad gracias a la apuesta por la innovación y la tecnificación del sector agrario regional. Una apuesta que tiene por objetivo obtener las mejores frutas y hortalizas.

Porque la Región de Murcia tiene el clima idóneo, la tierra productiva y los emprendedores que la han convertido en la Huerta de Europa, pero que hoy quiere convertirse en la Huerta del Mundo.

Aquí se practica la que posiblemente sea la agricultura más tecnificada y eficiente del mundo y eso se ha conseguido con horas y horas de investigación y desarrollo. Se consume menos agua gracias a la innovación en sistemas modernos de riego, a los que hoy se incorporan sondas medidoras para no gastar una gota de más de la que necesita el cultivo. Tecnologías que también tienen el sello de la Región gracias a empresas asentadas que también exportan estos sistemas al resto del mundo.

La escasa pluviometría que se registra cada año en este rincón de la Península Ibérica ha hecho de la necesidad una virtud. Somos la comunidad autónoma española con mayor porcentaje de regadíos modernizados, con un 86%, pero también somos la región europea que más agua regenera con el 98% de las aguas urbanas tratadas.

Pero hoy la realidad climática hace que sea necesario seguir avanzando en otros campos como el desarrollo de nuevas variedades más resistentes y mejor adaptadas. Un trabajo que Gobierno y agricultores hacemos de la mano y gracias al cual hoy tenemos más de 50 nuevas variedades de fruta que se comercializan en todo el mundo.

Sólo de fruta de hueso, se han registrado ya 26 nuevas variedades a las que suman las más de 20 de uva de mesa y las de uva de vinificación con las que se ofrecen alternativas adaptadas al consumidor, resistentes y con una gran calidad. Una mejora varietal realizada por los investigadores del IMIDA a la que ahora se suma la Inteligencia artificial que nos permitirá ser más eficientes y rápidos en los desarrollos.

Estas nuevas variedades son solo un ejemplo del esfuerzo investigador que realiza el sector agro regional. Mejoras de procesos para ser más eficientes y productivos, alternativas biológicas para luchar contra plagas, o sistemas de seguimiento de cultivos telemáticos, a los que se incorporan drones de última generación e imágenes vía satélite son otros.

Así, los datos de las exportaciones o la presencia de nuestras frutas y hortalizas en más de un centenar de países confirman el interés del mundo por lo que aquí se produce, por los sabores que nacen de nuestros campos de cultivo, y por una agricultura que es ejemplo para el mundo.

Lo que en otros sitios denominan la agricultura del futuro, es la agricultura del presente en la Región de Murcia. La que nos lleva a ser referente nacional e internacional y la que ha vinculado la palabra calidad a unos productos cada vez más demandados en los mercados de todo el mundo.