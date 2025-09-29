La historia de un territorio como la provincia de Cádiz no puede entenderse sin la agricultura, la ganadería o la pesca. El sector primario es imprescindible para la ciudadanía, al ser el origen de todos los recursos alimenticios. Es también un valor histórico, cultural y etnográfico, reflejo de las tradiciones y costumbres de una sociedad que se desarrolla gracias al uso que hace de los productos del mar y de la tierra. En un tiempo en el que los avances tecnológicos imponen un ritmo acelerado en nuestras actividades diarias, conviene valorar justo lo contrario: la paciencia de este sector por recoger el fruto de su trabajo en el momento adecuado, al dictado de los ciclos naturales de la vida.

En la Diputación de Cádiz estamos plenamente comprometidos con esa labor que realiza el sector primario. Con un marco europeo adverso, y un contexto internacional de incertidumbre económica, ese compromiso es más necesario que nunca para que el sector primario y la industria agroalimentaria sigan siendo referentes en el desarrollo económico de la provincia.

Somos la primera provincia en Andalucía y la quinta en España en censo de ganado vacuno de carne, y la segunda en producción pesquera del país. En el año 2024, registramos cifras récord en las exportaciones del sector agroalimentario y de bebidas, con ventas por valor de 1.012 millones de euros, un 12,7% de incremento respecto al año anterior. El cultivo ecológico también gana terreno, y ya son más de 220.000 hectáreas las que se dedican a esta producción en nuestra provincia.

Los productos gaditanos se valoran en el mundo gracias al trabajo de pescadores, agricultores y ganaderos, y a que disponemos de una materia prima de gran calidad. Una auténtica despensa natural repleta del mejor aceite de oliva de montaña, quesos elaborados con leche de cabra payoya, terneras de La Janda y de raza retinta, verduras y hortalizas, flor cortada, o mariscos y atún rojo de almadraba de nuestros prolíficos mares.

Y vinos como los del Marco de Jerez, los generosos, únicos e irrepetibles, a los que en los últimos años se unen blancos y tintos muy apreciados en los ambientes enológicos y gastronómicos más allá de nuestras fronteras, a pesar de las amenazas arancelarias que pesan constantemente sobre ellos en los últimos meses. En el caso del Brandy de Jerez, las condiciones para exportar a China se han endurecido considerablemente, circunstancia que dificultará aún más las exportaciones al país asiático y perjudicará a las bodegas jerezanas.

El compromiso de la Diputación de Cádiz con el sector primario se refleja en la inversión que realizamos en proyectos para promocionar y difundir el mundo rural y los productos gaditanos, conocer lo que se tiene y se hace para ponerlo en valor y divulgarlo. Iniciativas que están relacionadas con la ganadería y la agricultura ecológica y sostenible, especies hortícolas propias y la conservación de razas ganaderas autóctonas. Porque garantizar el futuro de la oveja merina de Grazalema, la cabra payoya, el porcino ibérico o la ternera retinta, y recuperar especies como el cerdo dorado, es una garantía de pervivencia de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo.

Para ello contamos con el Centro Experimental Agrícola y Ganadero de Jerez, donde a través del Servicio de Desarrollo Rural, la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos y el sector primario provincial sus instalaciones, referente en la experimentación e investigación agrícola y ganadera en Andalucía.

Ponemos en manos de los profesionales del campo todas las herramientas a nuestro alcance para facilitarles su labor. Pero, para todo ello, necesitamos que la Política Agrícola Común (PAC) vaya en consonancia con sus demandas.

Esa es la razón por la que el Pleno de la Diputación pidió que el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, que se aplicará a partir de 2027, recoja las necesidades de agricultores y ganaderos, cada vez más asfixiados por el alza de los precios y los impuestos por los que tributan. El futuro del campo se decide ahora, y para promover el relevo generacional y la fijación de población en las zonas menos habitadas, necesitamos una política agraria valiente y decidida para modernizar la agricultura y la ganadería con ambición, visión a largo plazo y justicia con los trabajadores.

Apostar por el sector primario es asegurar nuestro futuro. Las administraciones públicas debemos caminar junto a los productores del campo y del mar para procurar el bienestar y el desarrollo de toda la sociedad. El camino que afrontamos no es fácil, con desafíos como el relevo generacional o el cambio climático. Pero la experiencia de nuestros profesionales y la calidad de los productos de la provincia de Cádiz son una garantía de futuro para nuestra tierra.