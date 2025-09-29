El valor social de Vicasol genera un impacto económico que supera los 431 millones de euros

La cooperativa almeriense de primer grado, Vicasol, gracias a su valor social, genera un impacto económico que supera los 431 millones de euros. Así lo afirma el estudio impulsado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, cuyo objetivo ha sido monetizar el valor social que la cooperativa genera en su entorno.

“Monetización del valor social de las cooperativas agrarias como factor de competitividad” es el nombre del estudio del que ha formado parte Vicasol, para hacer un minucioso análisis del beneficio social que la organización aporta a su territorio.

Se trata de un estudio metodológico que ha buscado monetizar los beneficios que tiene para un territorio la actividad de la cooperativa; una metodología que traslada al lenguaje numérico la aportación que se realiza a la sociedad. El proyecto ha contado con la colaboración de la Universidad de Deusto; la Universidad de Loyola; y LKS Nex, integradas en GeacCounting.

Tras conocer el resultado de este estudio, el director general de Vicasol, José Manuel Fernández, ha subrayado el impacto positivo que tiene conocer estos datos: “Las cooperativas perseguimos un fin social que va más allá de la facturación”. “Vicasol está arraigada y comprometida con su territorio para generar valor; apostando tanto por un desarrollo sostenible, como por ser un motor de cambio e innovación que haga mejor la vida de las personas que viven aquí; como cooperativa, el fin social, el principio de solidaridad, forma parte de nuestro modelo, y es muy valioso poder cuantificarlo para ser conscientes del impacto que nuestra actividad genera en nuestra tierra”.

En el análisis realizado se entiende por valor social el conjunto del valor percibido por los diferentes grupos de interés (stakeholders) que interaccionan con la organización: socios; trabajadores; proveedores; instituciones; clientes; comunidades locales.

Según el estudio, el valor social de Vicasol correspondiente al ejercicio 2024 asciende a un total de 431.237.216,38 €, teniendo en cuenta tanto el valor de mercado como el valor de no mercado.

El estudio analiza y monetiza además el valor de no mercado (impacto social; ambiental; valores intangibles sin precio de mercado) que aporta la cooperativa a los distintos stakeholders con los que opera.

Según las conclusiones del estudio, Vicasol destaca en el valor intangible que aporta en: la seguridad en las operaciones de compra; el asesoramiento; la fijación de población en el territorio; beneficios sociales y condiciones laborales; acciones contra el cambio climático y el medio ambiente; la comercialización de bienes y servicios en condiciones ventajosas y entregas gratuitas; la inserción laboral y la creación de empleo.

En la visualización del valor social integral, el estudio destaca tres ecosistemas que considera complementarios: el valor que genera con su actividad económica para el conjunto de la sociedad; los flujos de caja que, o bien retornan o bien ahorra la administración; el valor social específico generado a los diferentes stakeholders mediante relaciones de no mercado.

En la presentación de resultados del proceso de monetización del valor social generado en el ejercicio 2024 en Vicasol, se refleja el valor agregado generado y su distribución entre los diferentes stakeholders de la cooperativa.

El análisis deja claro el valor social que genera la cooperativa con su actividad, contribuyendo así al desarrollo sostenible y al bienestar de su territorio.

En la actualidad, Vicasol está formada por cerca de 1000 socios agricultores y 2500 trabajadores; con una firme apuesta por el desarrollo sostenible.