Startups andaluzas y cooperativas agroalimentarias se alían para acelerar la transformación digital del campo

El proyecto aspira a asegurar un futuro más competitivo, sostenible y conectado para el campo.

En plena revolución tecnológica y en un escenario marcado por el impacto del cambio climático, la escasez de recursos y la globalización, las cooperativas agroalimentarias andaluzas deben dar un paso decisivo hacia la modernización. Por ello, Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía ha lanzado un proyecto pionero que, bajo el epígrafe ‘Desarrollo y transformación de cooperativas agroalimentarias mediante la aceleración de startups’, busca conectar a estas empresas de economía social con startups andaluzas capaces de aportar soluciones innovadoras en digitalización y sostenibilidad.

La iniciativa, basada en un modelo de innovación abierta, pretende tender puentes entre las necesidades reales del sector y el talento emergente del ecosistema emprendedor. El objetivo es doble: acelerar a startups tecnológicas y, al mismo tiempo, impulsar la competitividad y la adaptación digital de las cooperativas.

El campo, ante un punto de inflexión

La rápida evolución de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, los drones o la robótica de precisión está transformando la agricultura y la industria alimentaria. A esto se suman nuevos sistemas de producción —agricultura vertical, cultivo indoor o microencapsulación— que ganan terreno ante las incertidumbres climáticas.

Aunque cada vez son más las startups que trabajan en soluciones para el sector, su impacto depende de encontrar espacios reales donde probar y validar sus proyectos. Las cooperativas se presentan así como aliadas naturales: cuentan con conocimiento del terreno, datos de valor y una estructura clave en la economía rural andaluza.

Esta edición de la iniciativa, que se denomina Coop Open Innovation, ha estado protagonizada por ocho participantes: Coexphal, Centro Sur Granada, Agreca, Covap, Sativa Castañera Serrana, Unión Oleícola Cambil, Virgen de Palomares y Trops.

El programa ha incluido sesiones formativas y de acompañamiento donde se han abordado áreas estratégicas como desarrollo de producto, marketing digital, finanzas, propiedad intelectual y metodología Lean Startup. Durante el proceso, startups seleccionadas han trabajado mano a mano con las cooperativas para ajustar sus propuestas y adaptarlas a las necesidades del sector.

La fase final incluirá un Demo Day, que se celebrará a principios de 2026, en el que los proyectos seleccionados presentarán sus resultados ante las cooperativas y agentes del ecosistema agroalimentario.

Tecnología para mejorar competitividad y sostenibilidad

Los desafíos planteados durante el proyecto han abarcado un amplio abanico de necesidades como el aprovechamiento de residuos de subproductos, las mejoras tecnológicas para el deshuesado del aguacate, el control de la Cidya en la castaña o el manipulado de espárragos, la mejora de canales de venta o el automatismo de procesos.

Para Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, este enfoque multitemático va a permitir a las cooperativas participantes avanzar hacia una gestión más eficiente, precisa y alineada con los estándares europeos de innovación y sostenibilidad.

Una apuesta por el futuro del territorio

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía subraya que el avance tecnológico del sector no solo mejorará la productividad, sino que también ayudará a reforzar la economía rural, generar oportunidades para jóvenes y mujeres y posicionar a las cooperativas como agentes clave del ecosistema Agrotech andaluz.

“La digitalización del campo andaluz requiere colaboración, talento y datos; y las cooperativas están en una posición privilegiada para liderar ese cambio”, destacan desde la federación.

El proyecto, incluido en la Línea 4 para la Innovación y Competitividad Empresarial de la Economía Social, que financia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, aspira así a convertirse en un punto de inflexión en la modernización del sector agroalimentario andaluz, uniendo tradición y tecnología bajo un mismo objetivo: asegurar un futuro más competitivo, sostenible y conectado para el campo.