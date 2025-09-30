Veganic ofrece biosoluciones innovadoras y sostenibles al campo almeriense

Veganic lidera la revolución de la sostenibilidad. La compañía ofrece un extenso portafolio de más de 50 biosoluciones, cada una diseñada para respaldar la agricultura sostenible con productos innovadores, eficaces y respetuosos con el medio ambiente. Belén Torregrosa, directora de Marketing, explicaba las líneas maestras.

"Veganic se trata de una empresa con el propósito firme de dejar un mundo mejor a las futuras generaciones. Para ello queremos ser el partner de los agricultores y los supermercados fabricando, estudiando y desarrollando biosoluciones basadas en extractos vegetales y microorganismos", señalaba Torregrosa, que apuntaba que la importancia de los productos Veganic cruelty free: "Somos la primera empresa certificada en estos conceptos y nuestra propuesta para este año aquí en Fruit Attraction es presentar nuestras tecnologías innovadoras principalmente NeoPrime, que en Almería y en Murcia está teniendo mucho éxito. Estamos lanzando el concepto de la descodificación del alfabeto vegetal con lo que desciframos la planta, cómo se relaciona con otras y qué volátiles genera cuando tiene que responder hacia un estímulo".

La compañía levantina transmite conocimiento y aporta valor al sector. "Queremos ser una herramienta y un partner de confianza para agricultores que tengan la opción de utilizar productos de agricultura regenerativa, que respeten la biodiversidad y que ayuden a llevar a la producción del agricultor a la mayor calidad y rentabilidad, para acceder a todos los mercados más exigentes".

La provincia de Almería es un sitio clave para la implementación de sus biosoluciones, aunque su radio de acción también incluye otros cultivos de distintos puntos de España. "Por el tipo de producto que ofrecemos, estamos muy centrados en las zonas de hortícolas. Entonces para nosotros Almería es clave, de hecho tenemos un equipo de tres personas que están en el campo ayudando al distribuidor con el agricultor Además, también estamos en Murcia, en toda la Comunidad Valenciana, que es de donde somos, de zona de cítricos, y también estamos en comarcas de vid, como por ejemplo en La Rioja o incluso en Portugal", finalizaba Belén Torregrosa.