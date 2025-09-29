Vellsam avanza hacia la sostenibilidad gracias a ‘Revital’ y ‘Back To Nature’

Vellsam Materias Bioactivas ha afianzado en 2025 su posición como referente mundial en la mejora de los cultivos y de la salud de las personas, enfocada en su apuesta por modelos sostenibles y respetuosos. La multinacional con sede en Tabernas (Almería), que ya ha cumplido 26 años desde que en 1999 fuera creada por María Zamora y Francisco Castillo, ha consolidado durante este año sus dos novedosas líneas de productos, que han encontrado una gran acogida entre productores de todo el mundo: ‘Revital’, soluciones tecnológicas de última generación formuladas desde el departamento de I+D+i para aumentar los rendimientos en todas las fases vegetativas de los cultivos; y ‘Back To Nature’, formulado para incrementar el carbono orgánico del suelo, contribuyendo a la eliminación de contaminantes químicos y favoreciendo la biodiversidad y salud del ecosistema.

La compañía ha reunido y mejorado la línea de productos ‘Revital’, que fue lanzada al mercado coincidiendo con su 25º aniversario, las principales fórmulas creadas desde el inicio de la empresa en los más de 60 países en los que está presente. Todos los productos estrella con los que contribuyen a la mejora de las producciones, el desarrollo de la agricultura y la salud de las personas, bajo un mismo epígrafe.

Con ‘Back To Nature’, Vellsam redobla su compromiso con el respeto, la eficiencia y la conciencia por el impacto de la actividad agrícola en el medioambiente. La multinacional apuesta por ir más allá de la agricultura ecológica y apunta a la agricultura regenerativa, superando los estándares orgánicos y ecológicos convencionales, con el objetivo de contribuir a regenerar el suelo y minimizar el impacto de la agricultura intensiva. Esto lo logra la línea BTN, que contribuye a la eliminación de residuos químicos, fomentando procesos naturales, con un enfoque orgánico global.

La gama ‘Revital’ ofrece cinco novedosos productos para aumentar el rendimiento en todas las fases del proceso. Vellca Vital es una solución técnica de calcio con alto contenido en silicio en forma de ácido ortosilícico que regula la absorción y transporte de nutrientes esenciales como calcio, fósforo, potasio y magnesio. Su acción fortalece las células vegetales, aumentando su rigidez y resistencia.

Por su parte, Radivell Vital es un potente enraizante diseñado con una mezcla óptima de aminoácidos enriquecidos, como el ácido glutámico, que mejoran la absorción de nutrientes y agua, promoviendo un enraizamiento más efectivo y estimulando la síntesis de auxinas (AIA) de forma natural, lo que lo hace especialmente útil durante periodos de pérdida de raíces.

Por otro lado, Maxivell Vital es un abono con aminoácidos obtenidos por fermentación enzimática de levaduras que actúa favoreciendo el cuajado y engorde de frutos y sus rendimientos, además de favorecer una floración homogénea, gracias a su alto contenido en aminoácidos biológicamente activos, potasio y fósforo.

En cuanto a Brixtoner Vital, es un abono con aminoácidos que incrementa los niveles de azúcares (º Brix) en frutas, mejorando su producción y su calidad. Es ideal para aplicar durante la maduración de los frutos, ayuda a las plantas a convertir almidón y fructanos en azúcares como la sacarosa a través del proceso de fotosíntesis.

Por último, Auxvell Vital es un producto que combina L-triptófano concentrado y glicina betaina (7%) de origen natural. Promueve la síntesis de auxinas (AIA) de forma natural, mejorando el enraizamiento y el engorde de frutos. Además, reduce la necesidad de hormonas exógenas. Su contenido en glicina betaina asegura la correcta translocación en cultivos sometidos a estrés abiótico.

Por su parte, la gama ‘Back To Nature’ está íntimamente ligada al ideal de Vellsam de avanzar hacia un modelo más sostenible, gracias a una valiente apuesta por la innovación sostenible, buscando reconciliar tecnología y naturaleza en el ámbito de la agricultura. La multinacional almeriense cuenta con una planta fotovoltaica que proporciona toda la energía necesaria para los procesos de fabricación y ha desarrollado un sistema de captación de agua de lluvia, para reutilizar este recurso esencial, minimizando el uso de agua potable.

Esta optimización de los procesos de fabricación mantiene la pureza y la calidad de las materias primas y garantizan un uso eficiente de los recursos, reutilizando las materias sobrantes en los procesos como fertilizante en plantaciones propias, devolviendo así valor a la tierra. Además, la línea BTN compensa completamente su huella de carbono, contribuyendo a la reducción del impacto medioambiental global, utilizando envases y desarrollando soluciones de origen reciclado.

Todas las materias primas con las que se elaboran todos los productos de la compañía tienen un origen 100% natural, utilizándose procesos respetuosos con el medioambiente para garantizar la integridad de los nutrientes sin comprometer la biodiversidad. Los agricultores optimizan sus cultivos gracias a los productos de Vellsam, soluciones innovadoras que mejoran la productividad agrícola sin impacto medioambiental.