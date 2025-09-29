Verduras ultracongeladas: 40 años reivindicando el papel del campo andaluz

Este año la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados, ASEVEC, cumple 40 años. Cuatro décadas llenas de trabajo, compromiso e ilusión con un propósito: llevar a tu mesa el mejor producto del campo, ultracongelado en su punto óptimo para preservar todo su sabor y valor nutricional.

Nuestra historia comienza en 1985 con un objetivo claro: apostar por una agricultura cuidada y profesional como base de una alimentación sana, nutritiva y sostenible. Desde entonces, lo tuvimos claro: solo apoyándonos en zonas agrícolas expertas y comprometidas, como el campo andaluz, podíamos posicionar las verduras ultracongeladas como una solución moderna, eficaz y saludable.

Hoy, esta filosofía sigue tan viva como el primer día. Ejemplo de ello son las más de 90.000 hectáreas cultivadas por nuestras empresas asociadas, distribuidas por todo el territorio nacional con especial presencia en Navarra, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y, por supuesto, Andalucía. En esta última, Sevilla y sobre todo Almería son epicentro de cultivos, mientras que en Córdoba se ubican importantes centros de transformación.

Detrás de las cifras y la distribución nacional se encuentra un impacto económico, social y medioambiental muy importante. Las verduras ultracongeladas no son simplemente una opción práctica para el consumidor; son una respuesta alineada con los valores del presente: calidad, sostenibilidad y nutrición.

Su proceso comienza en el campo, un campo como el andaluz. Las verduras se recolectan en su punto óptimo de maduración, se trasladan a las fábricas y comienzan su proceso de limpieza, corte y ultracongelación. Este proceso de ultracongelación es el que mantiene intactas sus propiedades nutricionales y organolépticas, lo que permite al consumidor utilizar un producto de calidad, saludable, accesible y respetuoso con el medio ambiente.

La sostenibilidad es, precisamente, una de nuestras prioridades. Las empresas asociadas a ASEVEC trabajan activamente en la incorporación de energías renovables en sus fábricas, así como en la reducción de emisiones de CO₂ y el uso responsable del agua, tanto en cultivo como en procesos industriales, a través de depuración y reutilización.

A todo ello se suma el aprovechamiento integral del vegetal. Gracias a procesos cada vez más eficientes se puede llegar a utilizar entre un 85% y un 95% del peso total del vegetal, incluyendo las partes no comestibles, que se destinan a otros usos: desde alimentación animal y compost hasta biocombustibles o nuevas aplicaciones en sectores como la cosmética o la farmacia, fruto de la continua inversión en investigación e innovación tecnológica.

Además, las verduras ultracongeladas ayudan activamente a reducir el desperdicio alimentario también en los hogares. Al estar limpias, troceadas y listas para usar, permiten utilizar solo la cantidad necesaria, conservando el resto sin mermas ni pérdida de calidad, lo que supone un impacto enorme en términos de sostenibilidad.

Y es que ese consumidor, cada vez más consciente y exigente, busca alimentos nutritivos, sostenibles y adaptados a su ritmo de vida. Las verduras ultracongeladas responden con eficacia a esas demandas, al conjugar innovación, calidad y compromiso con el entorno. Un producto que representa, sin duda, una de las mejores expresiones de la evolución del sector agroalimentario español.

En este contexto, y con Andalucía como actor imprescindible, celebramos 40 años de historia. Cuarenta años de trabajo conjunto para convertir un producto innovador en parte del día a día de millones de hogares.

Quiero agradecer especialmente a las empresas asociadas, cuyo esfuerzo constante ha sido clave para llegar hasta aquí. Juntas hemos impulsado un modelo basado en la calidad, la innovación y el compromiso. Un modelo en el que la agricultura andaluza ha jugado —y seguirá jugando— un papel protagonista.

El futuro comienza hoy, con la misma vocación que hace cuatro décadas: ofrecer un alimento sano, sostenible y comprometido con nuestro entorno.