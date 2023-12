La Junta responde al Ayuntamiento de Alcalá que la dirección de obra del tranvía incluye dos años de garantia

La consejería de Fomento de la Junta ha respondido al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) sobre el tranvía de Alcalá que los plazos estrictamente de construcción del último contrato de dirección de obra ascienden a 16 meses. Fomento niega que el tranvía prolongue su construcción hasta 2027 y explica que los 43 meses de plazo incluidos en la licitación de esa dirección de obra para la electrificación, los sistemas ferroviarios y las paradas del tranvía se deben a que incorporan los 16 meses de obra "más 27 meses de plazo de garantía una vez terminada la obra".

La Junta responde así a la información publicada por este periódico en la que se advertía de que esa dirección de obra tenía un plazo de tres años y medio y a las declaraciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, que lamentó este sábado el nuevo retraso en el proyecto del tranvía de Alcalá, que según la propia Junta de Andalucía (a juzgar por la licitación) no estará finalizado al menos hasta 2027, y exigió a la administración autonómica que cumpla los plazos a los que se comprometió públicamente para finalización del tranvía.

El Ayuntamiento de Alcalá consideraba también en la nota de prensa que la licitación de la dirección de obra para la electrificación, los sistemas ferroviarios y las paradas del tranvía con un plazo de ejecución de tres años y medio suponía en la práctica y de forma oficial que el tranvía no estará operativo al menos hasta 2027.

"Es un nuevo retraso en la finalización del proyecto" por parte de la Junta, cuya consejera de Fomento, Marifrán Carazo, llegó a anunciar públicamente en Alcalá que las obras finalizarían en el primer trimestre de 2023. Luego situó el final del proyecto en 2025 y "ahora se vuelve a atrasar y se sitúa en 2027, sin garantías tampoco de que en esa fecha esté en uso", dijo el Ayuntamiento.

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, exigió que la Junta cumpla con su palabra con Alcalá y afirma que "es incomprensible que en el momento actual, cuando están disponibles los fondos europeos necesarios para la finalización del proyecto, las licitaciones avancen tan lentamente y no se le dé prioridad a este proyecto".

Por ello, la alcaldesa exigió conocer "qué está haciendo la Junta con los fondos europeos concedidos a mediados de 2021 para el tranvía de Alcalá, ya que nos arriesgamos a perderlo por incumplimiento de contrato".

Jiménez consideró que este nuevo retraso supone "un grave perjuicio" para Alcalá, ya que el tranvía es una infraestructura clave para la ciudad, ya que "permitirá incrementar su papel como eje de centralidad del área metropolitana de Sevilla, será un elemento de dinamización de la economía y mejora de la competitividad de sus empresas y aportará más comodidad a sus vecinos".

"El tranvía de Alcalá es una infraestructura clave no sólo para Alcalá, sino para toda el área metropolitana, por lo que no entendemos que en lugar de acortar los plazos, cada vez se dilaten más por parte de la Junta", indicó Jiménez.