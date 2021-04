Un campo de amapolas de Alcalá, casi destrozado tras hacerse viral en redes

"Campo de amapolas SULFATADO". Pese a esta advertencia que puede leerse en uno de los postes en un campo de amapolas, muchos han optado por adentrarse en una finca en Alcalá de Guadaíra, cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales. Atraídos por la belleza de la plantación, entre amapolas y trigo, los visitantes dejaron de manera penosa sus huellas creando incluso senderos en el campo.

A través de un mensaje en Facebook, Susana SJ, denuncia destrozos en su plantación: "El campo de amapolas ha sido sembrado, igual que más variedad de hierba que tiene que salir, la cual no sale por falta de lluvia y por el pisoteo de la gente, allí no había caminos o senderos, han sido hechos. Hoy se ha sulfatado, hay carteles puestos avisando de que no se entre, cuando se hace, hay que esperar 20 días para poder entrar".

La atracción a través de las redes sociales para hacerse la foto y colgarla ha dañado de manera severa el trabajo de esta agricultora en Alcalá de Guadaíra.