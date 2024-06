La comisaría de la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra, una tensión a punto de estallar

La situación de la comisaría de la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra está a punto de estallar. Cada día más agentes se dan de baja por cuadros de ansiedad de los que responsabilizan directamente al comisario, Elías Manuel Navarro Dorado, lo que hace que se estén dejando de atender funciones básicas por falta de personal. La Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC) ha permanecido ya cerrada en algún turno porque no había agentes disponibles, pues de los 14 que la componen sólo hay cinco actualmente trabajando.

Precisamente el nuevo jefe quiso implantar una inspección de guardia con tres policías por turno y no uno como hay en una oficina de denuncias al uso, un proyecto que es imposible de llevar a cabo con la actual falta de personal. Igualmente, la oleada de bajas médicas también afecta a los grupos de policía judicial, donde incluso hay un inspector jefe que actualmente no se encuentra trabajando. Esto ha derivado en que haya una pila de atestados pendientes que no salen adelante y que se ralentice enormemente el proceso de investigación. Hay más de veinte atestados sin iniciar a día de hoy.

Según indicaron fuentes del cuerpo, actualmente se está tardando aproximadamente un mes en revisar imágenes de cámaras de videovigilancia que han captado robos registrados en la ciudad. En algunos de estos delitos se corre el riesgo de que las imágenes se destruyan por el tiempo que ha pasado ya desde los hechos. Hay casos de robos y peleas que llevan abiertos más de un mes y no se han investigado. Ante la imposibilidad de que se encarguen los grupos de judicial, el jefe está intentando que se hagan cargo los policías de la oficina de denuncias, que no tienen formación para investigar estos delitos.

La gestión del comisario está en entredicho desde que los sindicatos SUP y UFP denunciaran la "caótica situación" que se vivía en la comisaría. Elías Navarro tomó posesión de su cargo en febrero y desde entonces ha ordenado la apertura de al menos cuatro expedientes disciplinarios a policías. Fuentes del cuerpo explicaron que ha querido abrir expedientes a policías que salieron a desayunar haciendo uso del tiempo permitido para ello. Todo esto se ha traducido en una oleada de bajas médicas por cuadros de ansiedad y depresión derivados de la fuerte tensión que aguantan los policías destinados en esta comisaría.

El sindicato SPP, que representa a los jefes de la Policía Nacional, respondió a las críticas y defendió la gestión del comisario, alegando que la comisaría llevaba tiempo recibiendo quejas ciudadanas y que había policías que "hace tiempo se olvidaron de cumplir las normas", además de que la comisaría funcionaba como un "aquelarre". Esta nota fue respondida este martes de nuevo por el SUP y la UFP, que defendieron el honor y la profesionalidad de los funcionarios destinados en Alcalá y de los anteriores responsables de la misma.

Ambas organizaciones destacaron que llevan muchos años "defendiendo los derechos de los compañeros, incluso en la clandestinidad", y por tanto no permitirán que se "les falte el respeto de una forma tan vil y miserable". "Es más, es llamativo que este comisario discrepe mucho de los planteamientos de sus homónimos en las distintas comisarias locales de la provincia de Sevilla", dice el segundo comunicado del SUP y la UFP.

"Con anterioridad a la llegada de este comisario se han realizado intervenciones policiales de bastante reconocimiento por entes públicos, así como privados. Es más, desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira han sido numerosas las ocasiones en las que se ha enaltecido las labores de los policías. El presidente de la Federación de Industriales y Comerciantes (FICA) no es la primera vez que reconoce la labor policial, así como el trato recibido por los compañeros", apuntan los sindicatos, que destacan también que uno de los jefes anteriores, Manuel Rodríguez Pazos, fue homenajeado tanto por entidades públicas como privadas.

Ambas organizaciones piden el "el cese inmediato" de Elías Manuel Navarro Dorado, "que en el periodo que lleva al mando no ha hecho más que crispar el ambiente de una comisaría que funcionaba a la perfección, como así lo demuestran los datos".

La solución a todos estos problemas pasaría por la marcha del comisario, al que recientemente se le ha asignado el puesto de agregado de Interior en la Embajada de España en Senegal. Sin embargo, todavía permanece en su puesto en Alcalá y es posible que no se marche hasta después del verano, por lo que los sindicatos insisten en que debe ser destituido inmediatamente. El SUP y la UFP hicieron precisamente una referencia al nuevo destino del comisario, considerado un premio. "A todo esto hay que sumarle el hecho que sea la segunda embajada la que recientemente le haya sido asignada, quizás de ahí que realice todo tipo de experimentos", concluyeron ambas organizaciones. La Embajada de Senegal sería el segundo destino internacional de este comisario tras la de Tailandia.