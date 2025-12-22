Denuncian el hallazgo de aves muertas en la zona de La Boticaria

El Ayuntamiento del Alcalá de Guadaíra, a través de la Policía Local, ha trasladado a la Consejería de Medio Ambiente y el Seprona de la Guardia Civil el hallazgo de restos de aves y otros animales muertos en una zona próxima a La Boticaria, que ha sido acordonada y sobre la que ya se está trabajando para la toma de muestras.

Dichos restos están siendo analizados por los técnicos de la Junta y se espera que arrojen tanto la cusa de la muerte de estos animales como el origen de todos los restos, que también han aparecido amontonados en otros lugares de la provincia.

La zona de Alcalá donde han aparecido estos restos está acordonada y serán retirados una vez lo autorice la Fiscalía tras la recopilación de pruebas. La detección de chips identificativos en varios de los cadáveres de animales podrían acelerar el resultado de la investigación así como la identificación de la o las personas responsables. El Ayuntamiento mantiene una colaboración y comunicación permanente con la Consejería de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para el esclarecimiento de este hallazgo.