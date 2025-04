La presentación del cartel inicia la cuenta atrás para la Feria de Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra abre la cuenta atrás para su Feria 2025, del 28 de mayo al 1 de junio, con la presentación del cartel anunciador de este año, obra de Javier Hermida, “una magnífica composición que transmite la alegría y singularidad de nuestra Feria con elementos claves de Alcalá, y que cumple su función a la perfección, porque con sólo verlo dan ganas de ir la Feria y pisar nuestro albero”.

Así lo ha manifestado la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, junto al artista y el pregonero, el empresario Paco Guillén, este mediodía en el Auditorio Riberas del Guadaíra durante el acto institucional con representantes de la Corporación, de los feriantes, artistas locales, empresariado y entidades sociales y vecinales de la ciudad.

Junto a la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, la alcaldesa ha resaltado la figura del cartelista, un artista que tiene un gran papel en la faceta artística alcalareña con un nivel de producción artística muy prolífico, engrandeciendo nuestra tradición pictórica y renovándola, con nuevos enfoques y nuevas visiones. Este cartel es un regalo que quedará ya para siempre en el acervo patrimonial y cultural de Alcalá.

El colorido cartel, con volantes de flamenca como un rojo clavel en una vista sobre el albero de la Plaza del Duque, trae recuerdos de las antiguas ferias sobre esta plaza y resalta la singularidad del albero, icono ferial en todo el mundo pero oriundo de las canteras de Alcalá de Guadaíra.

El cartel de la Feria 2025 de Alcalá de Guadaíra. / M. G.

Por su parte, el artista ha explicado que ha seguido el “tópico de la flamenca en un lugar icónico de la ciudad porque el lenguaje del cartel debe ser mundialmente comprensible, he trabajado largamente en un tratamiento distinto, moderno, con un punto de vista diferente, elevando pero integrado. Me siento muy alcalareño y muy orgulloso de mi ciudad. Le he dedicado mucho tiempo y me he sentido plenamente feliz de hacerlo”, ha expresado.

La alcaldesa también ha felicitado y presentado públicamente al pregonero, el conocido empresario y feriante alcalareño Paco Guillén. “Siempre ha disfrutado con las cosas de Alcalá, con nuestro Club Deportivo Alcalá, su Semana Santa, el Carnaval, la Peña Flamenca, donde realizó la Exaltación a la Saeta y, por supuesto, la Feria, en la caseta de Cerrojos Cays con su famoso Concurso del Jamón, una de las tradiciones de nuestra Feria. Estoy segura de que será un pregón lleno de amor por Alcalá y por su Feria, y que podremos disfrutar el día 23 de mayo (21:30 horas) en la Caseta Municipal”.

Guillén se ha mostrado orgulloso de ser el Pregonero y ha asegurado que pondrá toda su experiencia y “capacidad de marketing y venta profesional al servicio del anuncio de la Feria, porque es mi mayor honor”.

El cartelista

Javier Hermida es un artista polifacético, muy reconocido tanto en este ámbito como en el educativo por su importante trayectoria como docente en el IES Albero, recibiendo varios premios nacionales y varios autonómicos entre ellos el Premio Nacional de Innovación Educativa, los conseguidos en su ciudad en el Concurso Nacional de Pintura de Alcalá y el premio Joaquín Guichot de innovación en Andalucía, por la iniciativa Alberinto (juego en ocho episodios sobre la Historia y el Patrimonio de Alcalá de Guadaíra.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, durante la presentación. / M. G.

Es un artista que extiende su obra y su universo creativo como pintor, dibujante, diseñador, creador de contenidos gráficos, ilustrador y, sobre todo, profesor de artes plásticas y visuales. Ha participado en proyectos de pabellones, muestras, museos de relevancia internacional (Estambul, Florida, Emiratos Árabes, China..). Destacan su impresionante trabajo en el Museo Arqueológico Nacional de Estambul y en el Museo de Arte Íbero de Jaén.

El pregonero

Paco Guillén ha sido director comercial de la empresa alcalareña Cerrojos Cays, un puesto que desempeñó con dedicación y excelencia tanto en el ámbito nacional como internacional, con una capacidad única para conectar con los clientes y liderar un equipo comprometido.

Por tiempos ha estado vinculado a la vida social de Alcalá de Guadaíra tanto en el ámbito deportivo en el CD Alcalá, de las hermandades, del carnaval y, desde hace muchos años y hasta la actualidad, al flamenco como socio de la Peña Flamenca La Soleá donde ha tenido la oportunidad de protagonizar el pregón de la Exaltación a la Saeta.