Roban en la sede de una cabalgata de los Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra

La Cabalgata de los Reyes Magos Silos, de Alcalá de Guadaíra, sufrió este miércoles un robo en su sede, que le ha acarreado daños materiales y pérdidas económicas. Los ladrones se han llevado buena parte del dinero recaudado para la cabalgata del próximo día 6 de enero.

"Estamos trabajando desde el primer momento con las autoridades competentes e investigando lo ocurrido, utilizando todos los medios necesarios para esclarecer los hechos y recuperar los fondos sustraídos", asegura la junta directiva de la asociación que organiza esta cabalgata en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

La junta quiere transmitir un mensaje de "tranquilidad y confianza". "A pesar de este contratiempo, estamos trabajando de manera intensa y coordinada para que la ansiada Cabalgata de Reyes se celebre con total normalidad, fiel a su cita el próximo 6 de enero, llevando ilusión, alegría y esperanza a las calles de Alcalá", apunta la entidad.

La asociación insiste en que este "desafortunado incidente" les ha llevado a reaccionar con "rapidez y responsabilidad". Ha puesto en marcha una iniciativa solidaria de recaudación, destinada a ayudarles a recuperar parte de los fondos perdidos y a garantizar que la cabalgata pueda desarrollarse como "Alcalá merece".

"Queremos invitar a nuestros socios y a todas las personas que deseen colaborar a sumarse a esta causa. Cualquier aportación, por pequeña que sea, será recibida con enorme gratitud y supondrá un paso más para que la ilusión de nuestros niños no se vea empañada", añade la asociación, que pide la "colaboración de todos", algo "esencial para seguir llevando alegría, esperanza y sonrisas a pequeños y mayores".

Quien esté interesado en colaborar con esta asociación, puede hacerlo donando la cantidad que crea conveniente a la cuenta de la asociación Reyes Silos en Caixabank. El número de la misma es ES39 2100 2571 3702 1000 7790. También se podrán realizar donativos en efectivo en la sede de la cabalgata, situada en la calle Cabalgata Reyes Silos, el próximo sábado 3 de enero, de diez de la mañana a diez de la noche.