Tranvía de Alcalá: la Junta inicia el montaje de la playa de vías en el recinto de talleres y cocheras

La consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha iniciado hace unos días el montaje de vías del recinto de talleres y cocheras del tranvía de Alcalá de Guadaíra. Este hito supone un paso más dentro de las obras para la puesta a punto del tranvía alcalareño, que el Gobierno Juanma Moreno ha reactivado con una inversión de 178 millones de euros. Además, ya se ha completado la estructura y el cerramiento del edificio de talleres y cocheras, a la par que se trabaja en las estaciones e instalaciones ferroviarias y en las subestaciones eléctricas que dotarán de energía al tranvía.

La colocación de estas vías supone un avance significativo en la hoja de ruta del tranvía de Alcalá, que sigue cumpliendo los últimos hitos previstos por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que en su última visita en octubre adelantó que este montaje se iniciaría antes de final de año. Igualmente, indicó que los trenes que compondrán la flota llegarían en el primer semestre de 2026.

Los trabajos para la finalización de las obras siguen, por tanto, su curso, con vistas a su finalización en el año 2026. El resultado final será un trazado de más de 12 kilómetros entre Montecarmelo, en Alcalá de Guadaíra, y la Universidad Pablo de Olavide que va a enlazar con la Línea 1 de Metro de Sevilla. La demanda inicial será de algo más de dos millones de pasajeros al año.

Rocío Díaz ha puesto de manifiesto “el trabajo realizado hasta ahora por el Gobierno de Juanma Moreno para despejar el camino del tranvía de Alcalá, que durante demasiados años ha estado repleto de capítulos de paralizaciones, vandalismo y expolio que han retrasado su puesta en funcionamiento”. “Hemos decidido retomar las obras con el firme propósito de que no hay vuelta atrás y los alcalareños puedan disfrutar de su tranvía”

Díaz ha remarcado asimismo que el Gobierno andaluz ha resuelto el complejo escenario del tranvía, una infraestructura que “nos encontramos totalmente deteriorada, vandalizada y olvidada, con la pérdida incluso de fondos europeos”. “No sólo recuperamos el dinero de Europa, sino que reparamos los daños por expolio, robos y actos vandálicos y hemos puesto en marcha contratos por 178 millones de euros para terminar toda la obra pendiente para la esperada puesta en servicio del tranvía”.

La puesta en funcionamiento del tranvía supondrá que más de 2.500 personas dejen de usar el coche solo el primer año de funcionamiento y 2.100 toneladas de CO2 menos en emisiones. Beneficiará tanto a los vecinos de Alcalá de Guadaíra como a los trabajadores de las empresas de los polígonos y los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide.

El proyecto se rescató a principios de 2019

El Gobierno andaluz ha desarrollado un intenso trabajo para rescatar un proyecto que, cuando llegó a principios de 2019, estaba totalmente abandonado. Se habían invertido 113 millones de euros, pero las obras no sólo estaban incompletas y paralizadas, sino también abandonadas y vandalizadas. Incluso se habían perdido incluso los fondos europeos para poder finalizar las obras y poner en servicio el tranvía.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha logrado revertir la situación, después de presentar un nuevo proyecto y recuperar así la confianza y los fondos de la Unión Europea que habían perdido los anteriores gestores. Además, se destinaron 4,3 millones de euros en la reparación de los daños por expolios, robos y vandalismo sufridos durante los años de abandono de la infraestructura antes de sacar a concurso todos los contratos pendientes, tanto de obra e instalaciones como de fabricación de los trenes, que ahora se encuentran en ejecución.