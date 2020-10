Coronavirus: Piden el "cierre inmediato" del colegio Duques de Alba de Gelves por el incremento de positivos entre el profesorado

El Ayuntamiento de Gelves ha solicitado a la Junta de Andalucía que decrete el "cierre inmediato" del CEIP Duques de Alba, ante el incremento de casos de Covid entre su profesorado.

En un comunicado, destaca que hay confirmados cuatro casos positivos más otros cuatro pendientes del resultado de los test rápidos realizados, "además de otros dos profesores de baja por otros motivos, lo que supone el 42% de la plantilla".

Según el delegado municipal de Educación, "por muchos esfuerzos que están haciendo, tanto el equipo directivo como los profesores restantes, entendemos que la calidad de enseñanza que pueden ofrecer no es la adecuada, ya que de una plantilla de 24 profesores, diez están de baja o confinados".

El Consistorio destaca que el protocolo habitual de Educación, "que no ha sido modificado para la pandemia", recoge que los docentes de baja "no son sustituidos hasta después de 15 días, pero los aislamientos son de diez, por lo que no se esperan refuerzos para aliviar la situación".

"Nos preocupa que las familias que están decidiendo no enviar a sus hijos a clase sean tratadas como absentistas, al ser consideradas faltas no justificadas, teniendo en cuenta la situación tan excepcional que estamos viviendo", ha asegurado el teniente de alcalde, David Mir.

Desde el Ayuntamiento subrayan que "están haciendo todo lo posible en cuanto a reforzar al máximo la desinfección del centro", pero no puede dar solución a este tipo de cuestiones "ya que son competencia exclusiva de la Junta".